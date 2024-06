Pedro Reis CCBB Brasília oferece programação com filmes de Al Pacino

O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) Brasília anuncia a mostra “Pacino”, que ocorrerá entre os dias 2 de julho e 4 de agosto. A programação inclui a exibição de 24 longas-metragens estrelados por Al Pacino, um dos maiores ícones do cinema contemporâneo, e busca proporcionar ao público um mergulho na trajetória cinematográfica do ator.

Entre os destaques da programação estão a trilogia “O Poderoso Chefão” e os clássicos “Um Dia de Cão” e “Serpico”. Filmes menos conhecidos do grande público, como “Os Viciados” e “Espantalho”, também serão exibidos, oferecendo uma visão abrangente da carreira de Al Pacino.

Além das sessões de cinema, a mostra contará com atividades complementares, como um debate entre o curador e um especialista local, marcado para o dia 11 de julho, às 19h30, e um curso sobre a atuação no cinema, com foco no método moderno nos EUA, de 12 a 14 de julho. As inscrições para o curso podem ser feitas pelo e-mail [email protected].

Uma sessão inclusiva do filme “Um Dia de Cão” será realizada no dia 19 de julho, às 17h30, com recursos de legendagem descritiva, audiodescrição e Libras, garantindo acessibilidade para todos os públicos.

Os ingressos para o debate, curso e sessão inclusiva são gratuitos e devem ser retirados a partir das 12h do dia anterior ao evento. Para as demais sessões, os ingressos custam R$10 (inteira) e R$5 (meia), disponíveis a partir das 12h da sexta-feira anterior.

“Al Pacino é uma figura central na história do cinema, e esta mostra é uma oportunidade única de apreciar sua evolução como ator” , destaca o curador Paulo Santos Lima. “Seu trabalho vai do naturalismo intenso de filmes como ‘Serpico’ ao estilo mais expansivo de ‘Scarface’, mostrando sua capacidade de adaptação e profundidade interpretativa.”

A mostra “Pacino” é patrocinada pelo Banco do Brasil, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e após sua temporada em Brasília , seguirá para o CCBB São Paulo.

Programação completa:

2 de Julho (Terça-feira)

17h: O Pagamento Final (1993)

20h: Parceiros da Noite (1980)

3 de Julho (Quarta-feira)

17h: Serpico (1973)

19h30: Um Dia de Cão (1975)

4 de Julho (Quinta-feira)

17h: Espantalho (1973)

19h30: Os Viciados (1971)

5 de Julho (Sexta-feira)

16h: Um Momento, uma Vida (1977)

18h30: Fogo contra Fogo (1995)

6 de Julho (Sábado)

14h45: City Hall – Conspiração no Alto Escalão (1996)

17h: O Informante (1999)

20h: Manglehorn (2014)

7 de Julho (Domingo)

15h: O Poderoso Chefão (1972)

18h30: O Poderoso Chefão II (1974)

9 de Julho (Terça-feira)

16h30: Um Domingo Qualquer (1999)

19h30: Tudo por Dinheiro (2005)

10 de Julho (Quarta-feira)

16h: Donnie Brasco (1997)

19h: Perfume de Mulher (1992)

11 de Julho (Quinta-feira)

16h30: O Advogado do Diabo (1997)

19h30: Debate

12 de Julho (Sexta-feira)

14h30: Curso

17h: Justiça para Todos (1979)

19h30: City Hall – Conspiração no Alto Escalão (1996)

13 de Julho (Sábado)

14h30: Curso

17h: O Pagamento Final (1993)

20h: Parceiros da Noite (1980)

14 de Julho (Domingo)

14h30: Curso

17h: Era uma Vez em… Hollywood (2019)

20h: Vítimas de uma Paixão (1989)

16 de Julho (Terça-feira)

15h30: O Poderoso Chefão III (1990)

19h: Donnie Brasco (1997)

17 de Julho (Quarta-feira)

16h: Fogo contra Fogo (1995)

19h30: Espantalho (1973)

18 de Julho (Quinta-feira)

17h: Os Viciados (1971)

19h30: Tudo por Dinheiro (2005)

19 de Julho (Sexta-feira)

17h30: Um Dia de Cão (1975) (Sessão com Acessibilidade)

20h: Parceiros da Noite (1980)

20 de Julho (Sábado)

16h: O Poderoso Chefão III (1990)

19h30: Serpico (1973)

21 de Julho (Domingo)

16h30: Um Momento, uma Vida (1977)

19h: Scarface (1983)

23 de Julho (Terça-feira)

16h30: O Advogado do Diabo (1997)

19h30: City Hall – Conspiração no Alto Escalão (1996)

24 de Julho (Quarta-feira)

17h: Dick Tracy (1990)

19h: Um Domingo Qualquer (1999)

25 de Julho (Quinta-feira)

16h: Era uma Vez em… Hollywood (2019)

19h: O Pagamento Final (1993)

26 de Julho (Sexta-feira)

15h: Serpico (1973)

17h30: O Poderoso Chefão (1972)

27 de Julho (Sábado)

16h: Justiça para Todos (1979)

18h30: Fogo contra Fogo (1995)

28 de Julho (Domingo)

16h30: Os Viciados (1971)

19h: Donnie Brasco (1997)

30 de Julho (Terça-feira)

16h30: O Informante (1999)

19h30: Vítimas de uma Paixão (1989)

31 de Julho (Quarta-feira)

17h: Manglehorn (2014)

19h: Era uma Vez em… Hollywood (2019)

1 de Agosto (Quinta-feira)

14h30: O Poderoso Chefão II (1974)

18h30: O Poderoso Chefão III (1990)

2 de Agosto (Sexta-feira)

16h: Espantalho (1973)

18h30: Scarface (1983)

3 de Agosto (Sábado)

17h: Dick Tracy (1990)

19h30: Um Dia de Cão (1975)

4 de Agosto (Domingo)

16h: Perfume de Mulher (1992)

19h: O Advogado do Diabo (1997)

