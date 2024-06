Pedro Reis André Castro, um chef “Authoral” em Brasília

A paixão pela gastronomia encontrou André por acaso. Crescido em uma família baiana e mineira, rodeado por mulheres que cozinhavam com amor e habilidade, ele absorveu as tradições culinárias desde cedo. No entanto, foi em Salvador, onde ele trabalhava como instrutor de mergulho, que a centelha do empreendedorismo acendeu seu caminho para a cozinha. “Eu não escolhi a gastronomia, ela caiu no meu colo. Queria empreender e um amigo me convidou para trabalhar em seu bar. A partir daí, o interesse pela cozinha só cresceu” , relembra André.

Seu primeiro emprego na cozinha, de fato, começou no bar de seu amigo. Ali, ele se dedicou a todas as funções, desde o caixa até a cozinha, descobrindo uma aptidão natural para treinar pessoas e inovar no cardápio. “Os cardápios dos bares de Salvador eram todos iguais. Decidi que queria algo diferente, então viajei para São Paulo, experimentei pratos, tirei fotos e trouxe novas ideias de volta para Salvador” , conta André.

A virada na carreira de André veio com uma decisão ousada: vender suas cotas nos bares e ir para a Europa estudar hospitalidade com foco em gastronomia. Na Itália, ele trabalhou em restaurantes renomados, incluindo alguns estrelados pela Michelin. “Trabalhar em excelentes restaurantes na Itália mudou minha visão. Voltei ao Brasil um profissional mais completo” , afirma André.

Com a bagagem europeia, André voltou ao Brasil e se aventurou na cena gastronômica de São Paulo, onde abriu o restaurante D’Olivino, que logo se destacou e foi premiado. “Foi uma fase muito bacana da carreira, fomos premiados pela Folha de São Paulo e eu fui indicado a chef revelação pela Prazeres da Mesa” , lembra.

Desde 2016 no Authoral , em Brasília, André descreve seu estilo culinário como livre e sem rótulos. “Prefiro não ter amarras. O que buscamos é entregar uma experiência sensorial, focando no ingrediente e na técnica que melhor se aplica a ele. Queremos que cada garfada faça a pessoa pensar e sentir que está degustando algo especial” , explica.

A rotina de André no Authoral é intensa e multifacetada. “Sou o único sócio-operador, então cuido de tudo, desde a parte administrativa até a chefia da cozinha. Minha presença na cozinha é importante para motivar a equipe e manter os padrões de qualidade” , diz ele. O cardápio é alterado cerca de duas vezes por ano, com pequenos festivais para trazer novidades e manter a criatividade.

O processo de criação de novos pratos é variado e flexível. “Às vezes, um ingrediente ou uma técnica nova nos inspira. Pesquiso bastante, anoto ideias e fazemos testes na cozinha. O prato mais bem-sucedido é sempre o próximo que está por vir” , revela André, com um olhar voltado para o futuro.

Fora da cozinha, André encontra prazer em atividades simples e reconfortantes. “Amo música, toco vários instrumentos, mas o violão é meu favorito. Gosto de sair com minha esposa, cozinhar para a família e amigos, ouvir música e tomar um bom vinho. Isso me acalma a cabeça” , compartilha.

Os objetivos futuros de André incluem expandir sua influência no setor de gastronomia. “Sou sócio de uma distribuidora de camarão e meu foco é aumentar a eficiência dos restaurantes, entregando produtos pré-prontos de alta qualidade. Queremos dobrar o consumo per capita de camarão no Brasil, impactando positivamente toda a cadeia produtiva” , planeja ele.

Equilibrar a vida profissional e pessoal é um desafio constante para André. “A cozinha é uma vida que machuca, exige muita dedicação e abdicação. Já custou casamentos e tempo com a família. Mas busco sempre ser a melhor versão de mim mesmo, equilibrando saúde, família e carreira” , reflete.

The post André Castro, um chef “Authoral” em Brasília first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .