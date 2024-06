Caio Barbieri “A gente espera que seja o mais breve”, diz Ibaneis sobre trem Brasília-Luziânia

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) , em entrevista exclusiva ao portal GPS|Brasília em parceria com as rádios JK FM e Mix FM, comemorou a união com o governador Ronaldo Caiado para a implantação do trem do Entorno, o famoso “Expresso Pequi”. Ibaneis destacou que, apesar de obstáculos no passado, agora ambos os governadores trabalham em conjunto para beneficiar a população da região.

“Olha, essa é uma questão que eu trabalhei muito ali no final de 2018, depois de eleito governador, ainda com o [ex] presidente Michel Temer, e no início do governo eu tive uma sinalização do grupo do Bolsonaro, através do ministro, na época, Tarcísio, e que nós teríamos a implantação desse trem ainda no primeiro ano do governo começariam as obras”, afirmou Ibaneis Rocha.

Ele ressaltou a importância da interligação com o trem do Entorno para melhorar o transporte na região que atualmente é ineficiente e caro.

“Eu fiquei muito feliz agora, que eu e Caiado estamos com um bom relacionamento, graças a Deus, a gente vem trabalhando as questões do Entorno de forma conjunta e agora com a aprovação do governador Caiado e unindo todos. A gente ouviu recentemente matérias, e o secretário Valter Casimiro teve nas reuniões no sentido de que esse trem será implantado a gente espera que o mais breve possível”, disse o governador.

O governador também destacou os esforços para melhorar o transporte público no Distrito Federal, mencionando o subsídio dado às empresas para manter a tarifa em um preço acessível para a população. Ibaneis enfatizou que a renovação da frota de ônibus e a melhoria das vias têm sido prioridades durante seu mandato, visando beneficiar diretamente os usuários do transporte público.

“Aqui no Distrito Federal a gente dá um subsídio para as empresas através da tarifa, que é uma tarifa técnica que é estabelecida pelo Governo do Distrito Federal e com isso a gente consegue manter uma passagem num preço justo para a população que é de R$5,50”, explicou o governador.

