Wagner Moura aparece em set de filme sobre ditadura civil-militar brasileira

Um dos filmes mais falados do ano, ‘Guerra Civil’, deu orgulho aos brasileiros, já que um de nós teve papel de grande destaque. Por conta da produção, Wagner Moura foi convidado para diversos talk shows americanos, onde até ensinou os gringos a sambar.

Agora, logo em seguida do lançamento do filme no Brasil, o baiano já aparece no set de um novo filme. O diretor Kleber Mendonça Filho fotografou o artista e compartilhou em seu perfil do Instagram.

“Wagner com Marisa Amenta e Vivi Lago em 1977”, escreveu Kleber na legenda do post.

Gravado em Pernambuco, ‘O Agente Secreto’ será ambientado na década de 70, em meio aos anos finais da ditadura civil-militar brasileira. As gravações começaram neste mês. Maria Fernanda Cândido também já foi confirmada no elenco.

