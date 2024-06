Redação GPS Vitiligo: confira dicas de cuidados especiais com a pele

Apesar de o vitiligo ser uma doença já muito conhecida e falada na mídia, até pelo fato de famosos conviverem com ela, diversos mitos cercam a patologia, definida como a diminuição ou ausência de melanócitos.

Como forma de aumentar a conscientização, 25 de junho é o Dia Mundial do Vitiligo, criado em 2011 pela ONU. Há quem pense que a doença é contagiosa ou maligna, o que cria um grande estigma ao seu redor. Mas, nenhuma das afirmações é correta.

Com manchas que variam de tamanho de pessoa para pessoa, o vitiligo surge por causa de uma alteração da função ou ausência de melanócitos, que são as células responsáveis pela produção de melanina. Além da descoloração mãos, pés, joelhos, rosto e cotovelos, pode também haver no cabelo e pelo e pode surgir alteração na sensibilidade.

As áreas acometidas geralmente ficam maiores com o tempo e podem aparecer por causa emocional, como após um episódio de muito estresse, traumas como um acidente ou a perda de um ente querido.

Por outro lado, é possível conviver de forma harmoniosa com a condição, incluindo apenas alguns cuidados que garantem mais conforto, principalmente em relação à pele.

“O vitiligo tende a deixar a pele mais sensível e desprotegida, por isso, ela exige cuidados redobrados, incluindo hidratação e proteção solar”, explica Paula Colpas, dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

A fim de evitar que a pele sofra com ressecamentos e alergias, especialistas recomendam alguns cuidados, que vão desde a escolha das roupas, até o uso de protetor solar diariamente. Confira algumas dicas:

– Invista nos sabonetes sem sabão: usar sabonetes syndet pode ser uma saída para aqueles que já têm a pele sensibilizada;

– Reforce a hidratação: os cremes hidratantes devem ser aliados de quem tem vitiligo. A pele, que fica mais fragilizada, pode ser recuperada com produtos que restauram a barreira cutânea;

– Aposte na proteção solar: como a pele é mais sensível, o ideal é reforçar a proteção, com uso de chapéus, viseiras e protetor solar, mesmo em curtos períodos, com menos exposição ao sol.

The post Vitiligo: confira dicas de cuidados especiais com a pele first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .