Semana de Moda de Alta-Costura: dia 2

Esta terça-feira (25) foi o segundo dia de desfiles da Semana de Moda de Alta-Costura . Realizado em Paris, o evento contou com passarelas da Chanel, Alexis Mabille, Stéphane Rolland, Charles De Vilmorin, Imane Ayissi e Giorgio Armani Privé.

Este é o primeiro desfile desde o anúncio da saída de Virginie Viard da diretoria criativa da Chanel. A coleção de Alta-Costura da maison apresentada nesta terça-feira foi desenvolvida pelo Fashion Creation Studio.

“ Sofisticada e teatral, a coleção outono-inverno 2024-2025 de Alta-Costura apresentada pelo Fashion Creation Studio no Palais Garnier mistura os mundos da ópera e da Chanel Haute Couture. Ricamente bordada, a coleção impregna os códigos da casa com um toque romântico “, explicou a maison.

O tafetá foi um destaque na coleção, além do clássico tweed da Chane, com detalhes em tasséis, franjas, laços e penas.

Giorgio Armani Privé trouxe uma coleção de outono-inverno 2024-2025 Alta-Costura que gira em torno de pérolas.

“ Serenas em sua beleza, as pérolas são historicamente associadas à lua, água, sabedoria, pureza e amor. As mulheres estão vestidas com jaquetas esculpidas com ombros poderosos e calças esvoaçantes, com sobretudos, tops e saias líquidas, ou em vestidos longos que traçam a figura e permitem que cada movimento trêmulo e delicado do corpo seja perfeitamente percebido “, afirmou a marca em seu Instagram.