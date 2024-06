Caio Barbieri Secretário Paco Britto anuncia retomada de voo Brasília-Cancún em dezembro

O secretário de Relações Internacionais do Distrito Federal, Paco Britto ( foto em destaque ) , anunciou, nesta terça-feira (25), a retomada do voo direto entre Brasília e Cancún (México), a partir do mês de dezembro.

Segundo ele, a novidade é mais uma conquista após as investidas das autoridades locais junto às embaixadas e companhias aéreas que operam no terminal brasiliense.

“O GDF tem intensificado suas ações junto às companhias aéreas visando atrair mais voos internacionais diretos para Brasília. A retomada do voo para Cancún pela Gol coloca a capital como a única do país com essa rota a partir de dezembro, consolidando-a como um importante hub aéreo”, disse.

Segundo o secretário, a estratégia é mostrar o potencial de Brasília como destino turístico e de negócios para as companhias aéreas. “Estamos trabalhando para tornar Brasília um ponto de referência para voos internacionais, aproveitando nossa infraestrutura aeroportuária de qualidade, alta renda per capita e potencial de atrair turistas”, destacou o secretário.

The post Secretário Paco Britto anuncia retomada de voo Brasília-Cancún em dezembro first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .