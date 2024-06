Yumi Kuwano Saiba quais são as animações campeãs de bilheteria no mundo

Não é nenhuma novidade que as animações fazem a alegria não só das crianças mas também dos adultos e o filme ‘ Divertida Mente 2 ‘, que lotou os cinemas no último fim de semana — quando foi a sua estreia — é um exemplo disso. Mas ao longo dos últimos anos as animações foram ganhando cada vez mais prestígio e superproduções que fizeram com que as bilheterias dos filmes fossem para as alturas.

Em cinco dias desde o lançamento, ‘Divertida Mente 2’ alcançou o topo das bilheteiras de 2024, somando um total de US$ 724,4 milhões (aproximadamente R$ 3,9 bilhões) e por pouco ainda não conquistou um lugar no ranking do Box Office Mojo, site americano que rastreia as receitas de bilheteria.

De acordo com a lista, Frozen 2 está no primeiro do ranking, com cerca de R$ 7,55 bilhões em bilheteria. Logo depois vem o primeiro filme da franquia: Frozen, com R$ 6,84 bilhões, e Os Incríveis 2 que arrecadou cerca de R$ 6,68 bilhões. Confira a lista completa abaixo:

1. Frozen 2 (2019) – US$ 1,45 bilhão (cerca de R$ 7,55 bilhões)

2. Frozen (2013) – US$ 1,28 bilhão (cerca de R$ 6,84 bilhões)

3. Os Incríveis 2 (2018) – US$ 1,24 bilhão (cerca de R$ 6,68 bilhões)

4. Toy Story 4 (2019) – US$ 1,07 bilhão (cerca de R$ 5,78 bilhões)

5. Toy Story 3 (2010) – US$ 1,06 bilhão (cerca de R$ 5,75 bilhões)

6. Procurando Dory (2016) – US$ 1,02 bilhão (cerca de R$ 5,54 bilhões)

7. Zootopia (2017) – US$ 1,02 bilhão (cerca de R$ 5,54 bilhões)

8. O Rei Leão (1994) – US$ 968,51 milhões (cerca de R$ 5,22 bilhões)

9. Procurando Nemo (2003) – US$ 941,63 milhões (cerca de R$ 5,07 bilhões)

10. Divertida Mente (2015) – US$ 858,84 milhões (cerca de R$ 4,62 bilhões)

