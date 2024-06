Redação GPS Rapper ceilandense Hungria recebe título de Cidadão Benemérito de Brasília

Hungria nasceu em Ceilândia e ganhou o público do País. Além de suas contribuições no mundo artístico, o rapper dedica-se a causas sociais, especialmente a inclusão de pessoas com transtorno do espectro autista. Por isso, o deputado Robério Negreiros propôs o título de Cidadão Benemérito de Brasília ao ceilandense.

“Hoje, Hungria é reconhecido como um ícone no mundo da música e sua jornada de superação o levou a abraçar temas sociais”, comenta Negreiros.

Em comemoração ao Dia Mundial do Orgulho Autista, o deputado presidiu a sessão solene, nessa segunda-feira (24), no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), reunindo também autoridades, especialistas, representantes de organizações e a comunidade autista.

