Plaza Brasília Hotéis realiza seu Arraiá nesta quarta-feira (26)

A Plaza Brasília Hotéis realiza, nesta quarta-feira (26), a 18ª edição do Arraiá da Plaza. A festa ocorrerá nos jardins do tradicional Brasília Palace Hotel, a partir das 18h. O evento contará com barraquinhas de comidas típicas, apresentação de quadrilha e uma queima de fogos.

Os ingressos estão á venda no site do Sympla, a R$ 180, já com a taxa incluída. Crianças até 6 anos têm entrada gratuita e de 7 a 12 pagam meia (R$ 90). Todas as comidas típicas estão incluídas, bem como quentão de vinho e de cachaça e refrigerantes. A cerveja é vendida à parte

O Arraiá da Plaza é um evento conjunto dos hotéis Kubitschek Plaza, Manhattan Plaza, St Paul Plaza, Brasília Palace, Royal Tulip e Golden Tulip, para receberem clientes e parceiros.

