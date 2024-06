Caio Barbieri OAB-DF: ex-aliada de Délio Lins e Silva declara que estará com Everardo Gueiros

Após mais um rompimento em decorrência das eleições para a Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ( OAB-DF ), a advogada Andrea Saboia, ex-secretária-geral adjunta da entidade local, declarou que apoiará Everardo Gueiros na caminhada em defesa da categoria, caso se confirma a candidatura do colega de categoria. O anúncio foi feito na tarde de segunda-feira (24).

Ex-aliada de Délio Lins e Silva, atual presidente da OAB-DF, Saboia foi a responsável pela implantação da revista jurídica OAB/DF 360 graus. A advogada soma-se ao grupo que vem sendo formado pelo ex-desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do DF (TRE), após deixar o núcleo do atual mandatário da entidade.

Andrea destaca a necessidade de renovação da Ordem que, segundo ela, tem “esquecido” da defesa da categoria. Especialista em direito público e privado e mestre em direito constitucional, atua como advogada na Terracap.

Além de Andreia Saboia, a conselheira federal Cristiane Damasceno , eleita na chapa de Délio, também rompeu com o grupo que comanda atualmente a entidade.

