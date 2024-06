Redação GPS Mônica Martelli traz ‘Minha Vida em Marte’ a Brasília nesta quarta (26)

A peça ‘Minha Vida em Marte’, de Mônica Martelli, será apresentada em Brasília em uma única sessão nesta quarta-feira, às 20h, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães (Eixo Monumental). O espetáculo seria realizado no dia seis de junho, mas precisou ser remarcado por problemas de saúde da atriz. Os ingressos já adquiridos continuam válidos para a nova data. Novos ingressos estão à venda no Sympla, a partir de R$ 80.

Baseada nas experiências pessoais da atriz, ‘Minha Vida em Marte’ é um monólogo cheio de humor que faz o público refletir, consolidando Mônica Martelli como uma das autoras mais perspicazes sobre o comportamento feminino atual. A comédia aborda questões como traição, machismo, a dupla jornada da mulher e a educação dos filhos.

A personagem principal, Fernanda, enfrenta uma crise no casamento após oito anos de união. No espetáculo, ela procura maneiras de lidar com as dificuldades da convivência diária, a perda de desejo, as mágoas acumuladas e as expectativas não atendidas. Fernanda se questiona se deve suportar tudo pelo bem da família ou pelo medo da solidão.

“A personagem enfrenta o medo da separação, da solidão, de redefinir sua vida e, obviamente, o medo de se divorciar aos 45 anos em uma sociedade machista que não permite que a mulher envelheça”, explica Mônica Martelli.

Serviço:

Data: 26 de junho

Horário: 20h

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães (Eixo Monumental)

Ingressos já à venda pelo Sympla

Valores: A partir de R$ 80.

Duração: 70 min

