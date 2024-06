Emanuelly Fernandes Mercedes Urquiza e Celso Junior celebram Brasília em exposição fotográfica

Nessa segunda-feira (24), um evento celebrou a inauguração da exposição ‘Memórias de Brasília’. A mostra, que ficará aberta ao público até dois de julho, apresenta uma seleção de imagens que capturam diferentes fases da capital, desde seu início até o presente.

Um dos destaques do evento foi a presença de Mercedes Urquiza, argentina que se tornou parte da história de Brasília. Em 1957, Mercedes deixou Buenos Aires e embarcou em uma aventura de 48 dias até o planalto central do Brasil. Essa jornada inspiradora é detalhada em seu livro ‘A Trilha do Jaguar: na Alvorada de Brasília’, lançado em 2018.

Neste ano, Mercedes lança sua nova obra, ‘A nova trilha do jaguar: De Brasília, minhas memórias’. O livro traz relatos pessoais que percorrem vários momentos históricos da cidade, desde as trocas de governo até a construção da capital a partir de 1964. Durante a inauguração, Mercedes realizou uma sessão de autógrafos e leitura de trechos de seu novo lançamento, ao lado da jornalista Jane Godoy.

A exposição conta com imagens do sueco Ake Borgulund, cujas fotografias ilustram o livro de Mercedes. Os visitantes também poderão apreciar a obra do renomado fotógrafo Celso Junior, cuja curadoria traça um paralelo entre a fundação de Brasília e os dias atuais. Celso Junior é conhecido por capturar momentos com seu olhar único, transformando-os em eternidades e evidenciando o poder da fotografia, além de ser declaradamente apaixonado pelo céu azul e a arquitetura de Brasília.

A seleção feita por Celso junior reflete o início da capital, e faz um casamento perfeito com o livro de Mercedes Urquiza. O acerco estará exposto no Brasília Shopping até dia 2 de julho

O evento de inauguração aconteceu na Praça Central e contou com um coquetel para convidados, imprensa e amigos da autora. Além das fotografias expostas, os quadros estarão disponíveis para venda pela galeria, proporcionando aos visitantes a oportunidade de levar um pedaço da história de Brasília para casa.

Confira os cliques do lançamento da exposição pelas lentes de Vanessa Castro:

Mercedes Urquiza Tarciso Viriato, Glaucie Lima e Celso Junior Tarciso Viriato e Celso Junior Gilberto, Mercedes Urquiza, Paula Santana e Celso Junior Jair Resende e Carmen Resende Paula Santana e Jane Godoy Paola Barbieri e Marcos Silva Mercedes Berlin e Mercedes Urquiza Márcia Hoffman, Bruno Melucci e Irany Pompeu Katia Turra, Nei Bastos e Bertha Pellegrino Gabriela Berlin, Mercedes Urquiza e Luiz Pereira de Lima Rui Coutinho, Mercedes Urquiza e Katia Born Jane Godoy Mercedes Urquiza e Jane Godoy Mercedes Urquiza e Jane Godoy Jane Godoy Kleber Porciúncula, Lavigne Arrais Bandeira Porciúncula e Gilberto Gilberto, Mercedes Urquiza, Paula Santana e Celso Junior Katia Turra, Nei Bastos, Bertha Pellegrino e Amador Outerelo Mercedes Urquiza - A Nova Trilha do Jaguar Mercedes Urquiza - A Nova Trilha do Jaguar Gilberto, Mercedes Urquiza e Celso Junior Mercedes Urquiza e Jane Godoy

