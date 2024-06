Agência Brasília Mais de 50 linhas de ônibus deixam de aceitar dinheiro como pagamento na segunda-feira

A partir desta segunda-feira (1º), 52 linhas de ônibus do sistema de transporte público coletivo do Distrito Federal vão deixar de receber pagamento em dinheiro. Esse número corresponde a cerca de 5,65% do total de linhas, que atualmente são 919. São 10 da Piracicabana, 15 da Pioneira, 7 da Urbi, 10 da Marechal e 10 da BsBus.

“A tarifa em dinheiro será extinta aos poucos, começando por essas linhas em que o pagamento em espécie já é usualmente pouco utilizado. A previsão é que, até final do ano, o dinheiro não esteja mais em circulação nas demais linhas” , explica o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves.

Os passageiros que utilizam essas linhas somente conseguirão pagar suas passagens por meio eletrônico – com o uso de cartões de transporte e bancários. Também será possível fazer o pagamento por aproximação por meio de smartphones, smartwatches ou pulseiras inteligentes.

Para recarregar, bem como solicitar um cartão de bilhetagem, os usuários dispõem de 128 postos de atendimento que aceitam o pagamento em dinheiro em espécie, cartões de crédito e débito. Quem utiliza o aplicativo BRB Mobilidade também pode adquirir créditos de transporte com o pagamento via Pix no próprio app.

Mais segurança e economia

A medida visa modernizar o sistema de transporte, além de garantir mais segurança e transparência tanto aos usuários quanto aos prestadores de serviços. Em 2023, o pagamento da passagem com dinheiro em espécie representava um montante de R$ 278,5 milhões, o equivalente a 31% do total de acessos.

Além de ser um atrativo para criminosos, a circulação de dinheiro nos ônibus significa prejuízo para os passageiros, já que a viagem paga em dinheiro não permite fazer a integração. Por meio dos cartões Mobilidade ou Vale-Transporte, o usuário pode realizar até três embarques no mesmo sentido (ida ou volta), no prazo de até três horas. Em vez de pagar três passagens, os deslocamentos podem ser realizados com a tarifa máxima de R$ 5,50. Clique aqui e conheça as linhas que deixarão de aceitar dinheiro em espécie.

