Redação GPS Maestro Spok realiza tributo Capiba no Complexo Cultural do Choro

Nos anos 90, em meio à efervescência musical de Recife , Spok buscou novos horizontes e compreendeu que a liberdade deveria ser uma marca em sua música. Há vinte anos, ele atua como instrumentista, arranjador e diretor musical da SpokFrevo Orquestra.

Em tantos anos de carreira, Spok já recebeu como convidados em seus shows nomes como Gal Costa, Ney Matogrosso, Ivete Sangalo, Vanessa da Mata, Zé Ramalho e Edu Lobo.

Em duas ocasiões, na sexta-feira (5) e no sábado (6), Spok se apresentará no Complexo Cultural do Choro em tributo ao Mestre Capiba, cujo legado no frevo brasileiro continua a inspirar gerações de músicos e amantes da música.

Serviço

Complexo Cultural do Choro de Brasília

Dia: 5 de julho (sexta-feira) e 6 de julho (sábado)

Endereço: Espaço Cultural do Choro – Setor de Divulgação Cultural – Eixo Monumental

Telefone: (61) 3226-3969

Acesso livre e gratuito para Ensaio Aberto e programação infantil

Tributo ao Mestre Capiba: R$ 50 a meia-entrada e R$ 100 a inteira, no site da Bilheteria Digital

