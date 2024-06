Redação GPS Kate Middleton planeja futuro fora da realeza para filhos caçulas

A Princesa Kate Middleton tomou uma decisão significativa quanto ao futuro de seus filhos Charlotte e Louis. De acordo com fontes próximas ao casal real, a intenção de Middleton é que as duas crianças não se envolvam em atividades reais quando crescerem, evitando que a rivalidade entre irmãos, como visto entre o príncipe William e o Harry.

As expectativas relacionadas aos deveres na monarquia recaem exclusivamente sobre o príncipe George, o primogênito de 10 anos. Como manda a tradição, George está sendo preparado para, no futuro, assumir o trono britânico, enquanto Charlotte, 9, e Louis, 6, deverão trilhar seus próprios caminhos longe dos holofotes reais.

Uma fonte do jornal Daily Beast revelou que a princesa de Gales tem um plano claro para Charlotte e Louis. “A ideia do momento é de que as duas crianças mais jovens irão trabalhar em seus próprios projetos. Elas não serão encorajadas a se juntarem aos membros efetivos da família real”, explicou a fonte.

Ainda segundo essa fonte, Middleton e William desejam que Charlotte e Louis tenham a liberdade de escolher seus próprios destinos. “Não há opção para George, claro, mas as outras crianças estão a um braço de distância da vida na realeza. Elas são expostas o mínimo possível publicamente, e essa é uma estratégia”, frisou.

Um amigo do casal, em declaração ao Daily Beast, confirmou as intenções de William e ressaltou a influência do fim de sua amizade com Harry em seu modo de pensar. “Resta saber se ele vai querer que seus dois filhos mais novos façam parte do grupo ou não. Eles estão determinados a evitar que Charlotte e Louis se envolvam nas mesmas tensões que afetaram sua relação com Harry.”

