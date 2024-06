Redação GPS Edição extra do Fórum Mulher Empreendedora Gaúcha é realizada em Brasília

O Fórum Mulher Empreendedora Gaúcha (FMEG) realiza uma edição extraordinária em Brasília nesta quarta-feira (26). O objetivo é discutir o tema sob a perspectiva de assuntos importantes para o universo do empreendedorismo feminino como mercado, sustentabilidade, saúde e política.

Além disso o evento também vai arrecadar recursos para mulheres empreendedoras afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul . A doação da renda será feita para a instituição do programa Avança Mulher Empreendedora.

A programação contará com a participação de mulheres influentes durante as palestras como a presidente do fórum e idealizadora do evento, Tânia Cruz Costa, Gisele Ferreira: Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal, Rose Rainha: Superintendente do Sebrae Distrito Federal. A sócia-fundadora do GPS|Brasília também é uma das convidadas e irá participar do painel ‘Empreendedorismo Social e Sustentável’, a partir das 14h45.

“ Queremos sensibilizar as brasilienses para, juntamente com as gaúchas, abraçarmos umas às outras em uma jornada que começa agora para a reconstrução e recomeço às empreendedoras atingidas direta ou indiretamente pelas cheias que ocorrem no Rio Grande do Sul “, diz a presidente Tânia Cruz.

Com o tema ‘Impulsionando o empreendedorismo feminino nacional e gaúcho’, o evento deve reunir cerca de 150 mulheres empreendedoras que contarão suas histórias e lideranças empresariais, além de convidadas de diferentes setores produtivos e autoridades, no Royal Tulip Brasília.

Confira a programação completa:

13h30: Credenciamento

14h00: Abertura com apresentadora Vivi Costa, Jornalista, podcaster e empreendedora

– Aryane Borges: Gerente Comercial Royal Tulip Brasília Alvorada

– Tania Cruz Costa: Presidente do Fórum Mulher Empreendedora Gaúcha (FMEG)

– Lauren de Vargas Momback: Presidente da Junta Comercial do Rio Grande do Sul e do Avança Mulher Empreendedora do RS

– Gisele Ferreira: Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal

14h25: Palestra: Saúde Mental, Inspiração, Motivação e Coragem

– Dra. Gabriela Schuster: Diretora da Região Metropolitana do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers)

– Mediadora: Elisiane da Silva, Fundadora e CEO do Instituto Educacional Essência do Saber

14h45: Painel: Empreendedorismo Social e Sustentável

– Rose Rainha: Superintendente do Sebrae Distrito Federal

-Paula Santana: sócia-fundadora do GPS|Brasília

– Deise Nicoletto: Fundadora e CEO do Impact Hub Brasília, co-fundadora dos Impact Hubs João Pessoa e Goiânia e vice-presidente do Impact Hub Brasil

– Mediadora: Kátia Cubel, Jornalista, palestrante e mentora em comunicação

15h35: Case História Inspiradora: Adote um Empreendedor

– Ana Paula Rodrigues Bohn: Sócia Fundadora do Instituto FloresSer

15h45: Palestra: A Busca do Sim

– Jaqueline Rodrigues Joy: Mentora e treinadora de equipes, já treinou mais de 60 empresas com o lema ‘a sevirologia’, que é o poder de se virar e fazer acontecer

16h20: Case História Inspiradora: Gaúcha Prendada

– Daiane Wolff: Fundadora

16h30: Talk Empreende: Acesso a Mercados Globais

– Beatriz Guimarães: Presidente do CMEC-DF e vice-presidente Mulheres Empreendedoras Centro Oeste

– Rosie Roden: Diretora De Desenvolvimento De Negócios Globais Na Atlantic American Partners, gestora de fundos de Private Equity com sede na Flórida que investe no desenvolvimento de ativos imobiliários

– Monica Amorin Monteiro: Diretora executiva da Band DF

17h05: Políticas e Iniciativas Governamentais para as Cidades

– Adriana Vieira Lara: Deputada Estadual do RS

– Cristiane Lohmann: Presidente do MDB Mulher do RS

– Kátia Lôbo: Secretaria da Mulher do MDB Nacional

– Mediadora: Ariane Gonzalez, Comunicadora, jornalista, radialista e especialista em Marketing Político

18h05: Entrega oficial

