Redação GPS Semana de Moda masculina: como será o homem de 2025?

Uma Semana de Moda milanesa com presenças regulares das passarelas de Londres. Desfiles físicos reduzidos para 20, ao invés de 22. Mais um espetáculo visual de Pharrell Williams, frente à Louis Vuitton. Presença do virtuosismo do bordado Selleria.

Podemos continuar com o resumo da Semana de Moda masculina, mas não conseguiríamos demonstrar a fundo como será o homem de 2025. Por isso, o GPS preparou um compilado com o que rolou entre os dias 14 e 18 de junho, nas passarelas e ruas de Milão.

Dolce&Gabbana

Depois da badalada festa de lançamento da disputada coleção com a Havaianas, realizada no dia 13 de junho, a Dolce&Gabbana desfilou sua coleção com a temática ‘Beleza Italiana’. Tramas naturais e listras foram apenas alguns dos elementos elencados para estampar o verão da label.

A apresentação teve como subsídios uma mistura de bossa nova e uma fragrância tropical que tomou conta do desfile.

Fendi

No ano em que completa cem anos, a grife homenageou os códigos universais de sublimação da FEndi que antecedem a primeira silhueta masculina revelada na marca, em 1990.

Do começo ao fim, a coleção aproveita-se do virtuosismo do bordado Selleria, uma técnica passada à família Fendi por mestres-seleiros romanos em 1925. Aumentada ou diminuída, ela é reinterpretada em jacquards justos em risca de giz e tecida em listras ou no logo FF tonal, por meio de texturas em linho e pelúcia, ou aplicada como superfície em denim boro japonês, ou reduzida a uma estrutura minimalista nos agasalhos em pura lã ou em acessórios de couro.

Gucci

Ao contrário da linha minimalista já apresentada, o verão da Gucci surpreendeu com peças coloridas e estampadas. A coleção fala de encontros entre a cidade e a praia, e entre pessoas que amam a vida. Mais claramente, fala sobre liberdade.

Nas passarelas, modelagens soltas, micro shorts e tricôs foram eleitos os representantes da estação. Um dos ícones da maison, o Horsebit, marcou presença em sapatos e cintos.

A roupa formal se desdobra em dois formatos, um com ternos elegantes de três botões, trespassado, linha alta e mangas justas para manter a silhueta exata; as calças combinando têm uma aba abotoada para segurar o tornozelo. O outro, com jaquetas trespassadas retas e descontraídas, cortadas em popelina leve.

Louis Vuitton

Representar o mundo inteiro. Esse foi o objetivo de Pharrell Williams no desfile realizado na sede da Unesco em Paris. Como de habitual, o show teve início com uma reunião pré-show entre amigos e colaboradores de Pharrell.

Definido como uma homenagem aos seres humanos, o espetáculo foi composto por tons de pele combinados com roupas monocromáticas. O terno de abertura foi feito em um veludo escuro formal.

Havia uma orquestra vestindo ternos personalizados da LV, e o coro gospel Voices of Fire usando roupas xadrez Damier. A trilha sonora apresentou três peças originais produzidas por Pharrell: ‘Triumphus Cosmos’; ‘Birds Don’t Sing’, com participação de John Legend, e ‘Falling Up’.

Moschino

O diretor argentino Adrian Appiolaza fez com que cada look representasse uma persona diferente, mas, o estilo exagerado continuou sendo a característica mais forte da maison. Futebol e frutas apareceram na coleção. Além dos looks, a diversidade de idade e gênero foi destaque no quesito casting.

Prada

Cores e detalhes sofisticados tomaram conta das peças apresentadas por Miuccia Prada e Raf Simons. Alg uns looks chamaram a atenção de uma maneira especial, por apresentarem obras do pintor francês Bernard Buffet.

A linha relembrou os anos passados e deixou um pouco de lado as tendências vistas atualmente, como o oversized.

Martine Rose

Explorar o sportswear de uma forma inusitada foi o que Martine Rose, estreante na Semana de Moda, fez. “Ir contra o que as pessoas esperam de um desfile em Mil ão. Eu quero fazer para que as pessoas não entrem e imediatamente entendam”, assim Martine definiu a coleção.

Camisas de time justas e calças que se tornam extensões de bermudas de boxe combinadas com bonés, bolsas de crochê e saias lápis fizeram o equilíbrio retratado por Martine.

Giorgio Armani

A alfaiataria leve da maison casou com a estação mais quente do ano. tecidos acetinados e as maxi bags, estas que aparecem cada vez mais no closet dos homens, foram alguns dos pontos de destaque da coleção.

Em uma paleta de cores claras e neutras, coletes de seda e os blazers de linho também tiveram vez nas passarelas.

Zegna

Alessandro Sartori apresentou uma linha contemporânea. Em uma variedade de tecidos, o linho foi a estrela da festa. Os tricôs e o couro complementaram as peças. Nos pés, os mocassins se destacaram.

No encerramento do desfile, o ator Mads Mikkelsen surgiu como um dos modelos de Zegna.

