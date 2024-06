Beatriz Lima Leal Semana de Moda de Alta-Costura: dia 1

O primeiro dia da temporada de desfiles de outono-inverno 2024-2025 de alta-costura contou com apresentações de Schiaparelli, Iris Van Herpen, Georges Hobeika, Christian Dior, Rahul Mishra, Thom Browne, Juana Martín e Giambattista Valli.

Para a nova coleção da Schiaparelli, Daniel Roseberry trouxe peças em tons em sua maioria neutros, com bordados em cristais, paetês, até mesmo aplicações 3D. Modelagens amplas e transparências surgiram com inspirações na natureza, como zebras, cogumelos e penas.

A Schiaparelli também deu destaque para detalhes metalizados, como no primeiro look : uma capa preta com penas douradas, que foi inspirada por uma estola de penas que a própria Elsa Schiaparelli usou em homenagem à bailarina Anna Pavlova, com quem geralmente era confundida.

Inspirada pelo universo esportivo, até então explorado apenas nas linhas ready-to-wear e cruise , Maria Grazia Chiuri adentrou na temática na coleção de alta-costura desfilada hoje em Paris. Nesta temporada, a diretora criativa de Christian Dior apostou em novos tecidos e modelagens.

Na passarela, vimos muitas peças em veludo amassado, jersey metálico (novidade na linha de alta-costura), lamé , com drapeados e bordados com cristais. Os mosaicos romanos de mulheres vestindo os precursores do biquíni e segurando pesos nas mãos e as Olimpíadas de Paris de 1924 foram as principais referências no processo criativo desta coleção.

Thom Browne fez um retorno triunfal na última temporada, em fevereiro. O bege claro foi o protagonista desta coleção, enquanto as demais cores ficaram apenas para detalhes.

O estilista experimentou com uma variedade maior de silhuetas, apresentando desde casacos oversized com bordados de crina de cavalo até vestidos justos com bordados de músculos abdominais e folhas de louro densas. Essas folhas de louro e a disputa de cabo de guerra antes do desfile faziam referência às Olimpíadas de Paris 2024.

As referências esportivas de Browne incluíam lançadores de disco da Grécia antiga e chuteiras modernas anexadas a saltos radicais. O desfile unissex explorou a alfaiataria em um estilo cubista, com muitos casacos e jaquetas assimétricos e apenas metade oversized.

