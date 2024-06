Pedro Reis Roberta Curi Rosso celebra seus 23 anos com festa tropical no Lago Sul

No último sábado (22), Brasília foi palco de uma festa inesquecível em comemoração aos 23 anos de Roberta Curi Rosso , filha da empresária Karina Curi . Realizada na residência da aniversariante, no Lago Sul, a celebração contou com a presença de amigos e familiares que se reuniram para uma tarde e noite de muita alegria e diversão.

“A comemoração do meu aniversário é sempre muito importante para mim. É uma oportunidade de reunir, uma vez no ano, as pessoas que eu mais amo para comemorarmos a vida” , expressou Roberta. A anfitriã escolheu uma temática tropical para a festa, decorada com flores e frutas como limão siciliano, coco seco, banana e laranja, criando um ambiente bem brasileiro. A decoração ficou a cargo de Higor Lima, que capturou perfeitamente a essência tropical desejada por Roberta.

O evento teve início às 16h e se estendeu até as 1h30 da manhã, garantindo horas de entretenimento. A festa foi embalada pelo som contagiante da banda Amaral 2K, liderada por Thiago Amaral, que trouxe uma mistura de pagode e outros estilos musicais. “Eles foram incríveis e mantiveram a pista de dança animada o tempo todo” , comentou Roberta sobre a banda.

Para complementar a trilha sonora, os DJs Lipe Napoli e Gilberto Salomão também marcaram presença, trazendo ritmos de funk e música eletrônica que agradaram a todos os presentes.

O buffet, assinado pela empresa Decora Festa, ofereceu um cardápio de finger food com mini hambúrgueres, mini pizzas, mini cachorros-quentes e arroz carreteiro, proporcionando praticidade e sabor aos convidados. “A ideia era ter uma comida simplificada para que os convidados pudessem curtir bastante a festa” , explicou Roberta.

Os drinks, elaborados pelo Siro Drinks, foram um sucesso à parte, enquanto o bolo, uma obra de arte pintada à mão com a temática de limão siciliano, foi confeccionado pela talentosa Daiane Veloso.

Entre os momentos mais marcantes da noite, Roberta destacou a presença de sua família e amigos, que fizeram toda a diferença na celebração. “É uma energia muito positiva, cheia de vibrações de pessoas que eu sei que me amam e me querem bem, e isso realmente não tem preço” , disse emocionada.

Uma surpresa especial foi preparada pelo namorado de Roberta, Caio Caram, que apareceu na festa vestindo uma blusa personalizada com fotos e o nome da aniversariante.

A festa de aniversário de Roberta Rosso foi um verdadeiro sucesso, repleta de diversão, positividade e boa música. Ao final da noite, a aniversariante expressou sua gratidão: “No meu coração, só fica gratidão, alegria e leveza para este novo ano que agora se inicia.”

Confira mais cliques da festa pelas lentes de Vanessa Castro:

Roberta Rosso e Renata Zukuim Felipe Cruciol, Larissa Pimentel, Nicole Meyer e Amir Issa Caian Attuch e Paulo Poncem Gabriel Diogo, Rainer Alves, Octávio Amor e Daniel Alencar Pietra Ortega e Clarice Abreu Ana Carolina Lustosa e Paula Melo Eduarda Teixeira, Camila Moura e Sonata Moreira Roberta Rosso e Sofia Szervinska Pietra Ortega, Maria Fernanda Miziara e Paula Melo João Pedro Ramos e Sofia Melo Antônio Vitor, Ronaldo Adusumilli, Isabella Cunha e Bernardo Cunha Ronaldo Adusumilli e Isabella Cunha Pedro Vilheno,Caio Caram e Henrique Curi Roberta Rosso e Taynah Rodrigues Larissa Cardoso e Roberta Rosso Karen Curi, Pietra Ortega, Roberta Rosso, Clarice Abreu e Paula Melo Maria Fernanda Miziara, Roberta Curi, Ohana Tiscoski e Maria Valentina Salomão Karen Curi , Valéria Schumann , Lorena Curi, Karina Curi, Roberta Rosso, Caio Caram , Bernardo Cunha , Henrique Rosso Karen Curi e Roberta Rosso Roberta Rosso e Ohana Tiscoski Roberta Rosso e Pedro Mustafá Jordana Diniz, Roberta Rosso, Leonardo Costa e Isabela Martins Carol Kalil, Paloma Gastao, Karina Curi e Vitória Bettiol Paloma Gastao, Karina Curi, Carol Kalil e Vitória Bettiol Nicole Meyer, Valéria Rosso e Amir Issa Miguel Vilela, João Pedro Carvalho e Bernardo Calixto Danilo Mota e Gabriela Oliveira Júlia Aspesi, Gustavo Cruciol e Carolina Iannicelli Lorena Rosso, Ana Emília, Paulo Poncem, Júlia Patu e Nathalia Forte Alice Haas, Karen Curi e Mariana Van de Kamp Guilherme Costa e Rebeca Arantes Luiza Cordeiro e Roberta Rosso Nathalia Endres e Gilberto Salomão Karina Curi e Roberta Rosso Roberta Rosso e Letícia Oliveira Roberta Rosso e Luísa Sarkis

