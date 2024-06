Redação GPS Princesa Anne é internada após incidente em Gatscombe Park

A princesa Anne, 73, irmã do rei Charles III , sofreu um incidente no palácio Gatscombe Park e foi internada no Hospital Southmead, em Bristol, onde deve permanecer até o final desta semana por precaução. Membro da família real britânica , a princesa sofreu um incidente leve, resultando em ferimentos superficiais e uma concussão, de acordo com comunicado do Palácio de Buckingham desta segunda-feira (24).

A causa não foi divulgada, mas detalhes do evento sugerem que Anne foi atingida por um cavalo — animais que frequentemente são vistos pelos campos da propriedade — enquanto ela caminhava.

Ainda segundo o comunicado real, a princesa está recebendo todos os cuidados necessários. O rei foi prontamente informado sobre a condição da irmã e toda a família deseja uma rápida recuperação.

A princesa adiou uma visita oficial ao Canadá e uma visita de Estado japonesa está programada, mas ela não deve participar.

Quem é a princesa?

Filha da rainha Elizabeth II e do Duque de Edimburgo, príncipe Philip, a segunda e única filha mulher é conhecida pela sua descrição e caráter forte. Praticante de hipismo desde criança, já ganhou campeonatos europeus e desde que seu irmão, o rei Charles III, começou o tratamento para um câncer descoberto no início do ano, Anne tem assumido mais funções na agenda da família real.

