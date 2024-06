Redação GPS Paul McCartney anuncia volta ao Brasil

Paul McCartney já está com saudade do público brasileiros? Ao que tudo indica, sim. O cantor anunciou seu retorno ao País ainda neste ano com a turnê ‘Got Back’. Ele passará por São Paulo e Florianópolis em outubro.

Além do Brasil, Paul viajará com a turnê para Argentina, Chile, Uruguai, Peru, México, Paris, Madri, Londres e Manchester.

A pré-venda, exclusiva para o fã-clube cadastrado no site oficial do artista, começa nesta terça-feira (25), a partir das 10h. O público geral poderá comprar a partir de quarta-feira (26), ao meio-dia.

Confira as informações sobre os shows no Brasil:

São Paulo

Data: 15 de outubro

Abertura dos portões: 16h

Horário do show: 20h

Local: Allianz Parque – Rua Palestra Itália, 200

Ingressos: A partir de R$ 225

Classificação etária: Menores de 16 anos apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais (sujeito a alteração por decisão judicial)

Venda de ingressos online: Eventim

Florianópolis

Data: 19 de outubro

Abertura dos portões: 17h30

Horário do show: 21h

Local: Estádio Dr. Aderbal Ramos da Silva / Ressacada – Avenida Deputado Adimicio Freitas 1000 / Carianos

Ingressos: A partir de R$ 225

Classificação etária: Menores de 16 anos apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais (sujeito a alteração por decisão judicial)

Eventim

