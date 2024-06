Pedro Reis Mostra do Filme Livre (MFL) abre seleção para a 21ª edição e inclui Brasília no circuito

A Mostra do Filme Livre (MFL), um dos principais festivais de cinema independente do Brasil, abre inscrições para sua 21ª edição, recebendo trabalhos audiovisuais de realizadores de todo o país até o dia 31 de julho. O Distrito Federal fará parte do circuito de exibições, ao lado de Rio de Janeiro e São Paulo.

Os critérios de elegibilidade incluem a necessidade de os filmes serem inéditos no circuito comercial e não terem participado de edições anteriores da MFL. O festival é conhecido por sua abordagem inclusiva, aceitando filmes de qualquer época, duração, formato e gênero. Guilherme Whitaker, criador e curador da MFL, destaca que “tudo é audiovisual, mas isso não basta” e que o objetivo é “buscar filmes que reviram a realidade de forma original e criativa” .

Além das exibições, a MFL também promoverá uma série de atividades adicionais, como oficinas e cursos de cinema, debates e homenagens, proporcionando uma plataforma ampla para a discussão e aprendizado sobre o cinema brasileiro independente.

Os participantes concorrerão a um prêmio de 15 mil reais, que será decidido por votação online, incentivando a participação ativa do público na escolha dos vencedores. As exibições e sessões comentadas serão realizadas com entrada franca, garantindo o acesso democrático ao festival.

A MFL é organizada pela WSET Multimídia, com sede no Rio de Janeiro, e conta com o apoio da Lei Rouanet. O festival faz parte do Fórum dos Festivais, reafirmando seu compromisso com a promoção e valorização do cinema independente no Brasil.

Os interessados em participar podem realizar suas inscrições através do site oficial do festival: www.mostralivre.com .

