Henrique Neri Fenapef promove encontro que reunirá representantes dos 27 sindicatos policiais federais do país

A Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef) promoverá um encontro para discutir melhores condições de trabalho especificamente para as mulheres policiais federais. Este será o 1º Encontro Nacional da Mulher Policial Federal (ENMPF) e reunirá representantes dos 27 sindicatos dos policiais federais do país. O encontro acontecerá nos dias 30 e 31 de julho, das 9 às 18, no Hplus Vision Executive, no SHN .

O evento será de temas escolhidos pelas participantes, para isso, no mês antecedente ao evento mais de 2,5 mil mulheres policiais federais estão convidadas a responder a uma enquete, que determinará o eixo de debates durante os encontros. Temas como a regulamentação previdenciária e assédio sexual e moral devem estar entre os assuntos que serão debatidos.

“Nosso objetivo é abrir um espaço em que as mulheres policiais se sintam à vontade para discutir temas que são específicos a elas. Por isso, não haverá, no formulário de definição dos temas, a necessidade de identificação, para que todos os temas importantes sejam, de fato e sem constrangimento, apresentados e debatidos”, afirma a diretora de Seguridade Social da Fenapef e integrante da coordenação do ENMPF, Karin Cristina Peiter.

The post Fenapef promove encontro que reunirá representantes dos 27 sindicatos policiais federais do país first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .