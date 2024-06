Yumi Kuwano Dois biscoitos brasileiros estão na lista de melhores do mundo

O ranking dos biscoitos da TasteAtlas , que elege anualmente os 50 melhores do mundo , incluiu dois brasileiros na lista de 2024. Com 3,9 estrelas, o biscoito de polvilho ficou na 34ª posição. Já o outro representante brasileiro, o casadinho, ficou logo depois com a 40ª.

As classificações do guia gastronômico são baseadas em opiniões populares. Os usuários do TasteAtlas votam de 0,5 a 5,0 em pratos, bebidas e restaurantes autênticos, com o site posteriormente reunindo esses dados e criando médias globais.

A iguaria mineira é feita com polvilho azedo, que vem do amido desidratado e fermentado, e deixa a textura aerada. Não se sabe ao certo quando ele surgiu, mas o biscoito existe pelo menos desde o século 18, já que há registros em livros que ele era preparado pelas cozinheiras e servido com café em Minas Gerais.

O casadinho, que também ficou com 3,9 estrelas, é um biscoito amanteigado com recheio de goiabada, preparado basicamente com ovos, manteiga e açúcar.

O primeiro lugar do ranking ficou com o Petticoat Tails, da Escócia, que se popularizou por ser um biscoito muito consumido pela Maria Stuart, rainha da Escócia, no século 16.

