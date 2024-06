Redação GPS ‘Divertida Mente 2’ se torna a maior bilheteria de 2024

O filme ‘Divertida Mente 2’ a lcançou o topo das bilheteiras de 2024, somando um total de USD 724,4 milhões (aproximadamente R$ 3,9 bilhões) ao fim de semana, conforme os dados divulgados pelo Box Office Mojo. A animação da Pixar ultrapassou ‘Duna: Parte 2’, que havia arrecadado USD 711,8 milhões (cerca de R$ 3,8 bilhões) desde sua estreia em fevereiro.

O lançamento do filme ocorreu no dia 14 de julho nos Estados Unidos e em outros mercados, a sequência da animação de 2015 está em cartaz há apenas 10 dias. No Brasil, a estreia ocorreu na última quinta-feira (20) e já quebrou recordes, atraindo mais de 4,5 milhões de espectadores, marcando a maior abertura de uma animação no País.

A narrativa de ‘Divertida Mente 2′ avança no tempo, apresentando a protagonista Riley agora como uma adolescente. Com seu crescimento, a sala de controle mental da jovem também passa por uma renovação, introduzindo novas emoções ao cenário.

Além das emoções familiares como Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Nojinho, a trama traz novos sentimentos: Ansiedade, Inveja, Tédio e Vergonha, refletindo a complexidade da adolescência de Riley.

The post ‘Divertida Mente 2’ se torna a maior bilheteria de 2024 first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .