Emanuelly Fernandes Dia de São João: entenda a data e saiba onde celebrar

Nesta segunda-feira (24) celebra-se o Dia de São João , uma das festas mais tradicionais e animadas no Brasil. Com raízes cristãs, essa data é uma homenagem a São João Batista, primo de Jesus, e é amplamente comemorada em todo o país durante o mês de junho.

O Dia de São João tem uma forte influência de tradições pagãs antigas, que estavam relacionadas ao solstício de verão no hemisfério norte, um fenômeno que ocorre por volta do dia 21 de junho. Essas celebrações pagãs, em homenagem ao sol, eram marcadas por várias festividades. Para facilitar a conversão dos povos pagãos, a igreja católica incorporou algumas dessas tradições, estabelecendo o dia 24 de junho como o Dia de São João Batista.

No Brasil, as festas juninas, especialmente dedicadas a São João, se tornaram uma tradição cultural profundamente enraizada. Trazidas pelos colonizadores portugueses, essas comemorações se misturaram com os costumes indígenas e africanos, criando uma celebração única. As festas incluem quadrilhas, fogueiras, comidas típicas e danças, refletindo a diversidade cultural do País.

Fogueira de São João

As tradicionais fogueiras de São João também possuem o lado pagão e cristão. De acordo com a tradição cristã, a fogueira é acesa em homenagem a São João Batista, celebrando seu nascimento no dia 24 de junho. Segundo a história, Isabel, mãe de João Batista, teria acendido uma grande fogueira para avisar sua prima Maria, mãe de Jesus, sobre o nascimento de seu filho. Essa prática se transformou em um costume que é mantido até hoje, especialmente durante as festas juninas.

Por outro lado, antes de serem associadas ao nascimento de São João Batista, as fogueiras eram parte das festividades do solstício de verão no hemisfério norte, um período marcado por rituais em honra ao sol e à fertilidade da terra.

Comemorações em Brasília

Em Brasília, as festas juninas continuam a todo vapor, com diversas opções para quem deseja celebrar o Dia de São João. Confira algumas das festas que ainda acontecem este mês:

Festa Junina da Paróquia São João Batista

Onde: Setor QNF AE – ao lado do Sesi

Quando: 24 de junho

Horário: a partir das 20h

De graça

Arraiá da Saúde

Onde: Santuário Nossa Senhora da Saúde, na 702 Norte

Quando: 28 a 30 de junho

Horário: 18h30

Ingresso: R$ 10

Arraiá do Cota

Onde: Cota Mil – SCES Trecho 2 Lotes 26/27

Quando: 28 de junho

Horário: 19h

Ingresso: R$ 20 para sócio; R$ 30 para não sócio

Arraiá Casapark

Onde: Casapark, no SGCV Lote 22, Park Sul

Quando: 29 de junho

Horário: 16h às 22h

Ingresso: a partir de R$ 33, no site

Praça Junina do JK

Onde: Praça de Alimentação (Piso L3) do JK Shopping, em Ceilândia

Quando: 28 e 29 de junho

Horário: 18h às 22h

De graça

The post Dia de São João: entenda a data e saiba onde celebrar first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .