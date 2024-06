Pedro Reis Cliques de Ake Borgulund e Celso Junior compõem a exposição “Memórias de Brasília”

A Praça Central do Brasília Shopping será palco de um evento memorável na noite desta segunda-feira (24), com a inauguração da exposição “Memórias de Brasília”. O coquetel de lançamento, reservado para convidados da imprensa e amigos da autora Mercedes Urquiza, contará com uma programação especial.

Das 19h às 21h, os convidados serão recebidos e terão a oportunidade de participar de uma sessão de autógrafos com Mercedes Urquiza, renomada autora argentina radicada em Brasília desde 1957.

Durante o evento, Urquiza, acompanhada da jornalista Jane Godoy, lerá trechos de seus livros, proporcionando um mergulho nas memórias da construção e evolução da capital brasileira.

A exposição, que permanecerá aberta ao público até o dia 2 de julho de 2024, apresenta um acervo rico em fotografias que retratam diferentes momentos da história de Brasília. Entre os destaques estão as imagens de Celso Junior , um dos principais fotojornalistas do Brasil, que capturou a essência da cidade com um olhar sensível e detalhista, e Ake Borgulund, cujas fotos ilustram o livro “A Trilha do Jaguar: na Alvorada de Brasília”.

Celso Junior, com uma carreira iniciada nos anos 1990 e passagem pelo jornal O Estado de São Paulo, é reconhecido por seu trabalho em mais de 50 países. Seu fascínio pelo céu azul e pela arquitetura de Brasília é evidente nas fotografias expostas, que convidam o público a redescobrir a cidade sob novas perspectivas. Ake Borgulund também traz uma visão histórica e nostálgica, com imagens que remontam à fundação da cidade.

A exposição “Memórias de Brasília” está aberta ao público de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 19h. A entrada é gratuita, tornando este evento acessível a todos os que desejam conhecer mais sobre a rica história da capital federal.

Os livros de Mercedes Urquiza, “A Trilha do Jaguar: na Alvorada de Brasília” e “A nova trilha do jaguar: De Brasília, minhas memórias”, estarão disponíveis para venda durante a exposição. As obras narram, respectivamente, a viagem da autora de Buenos Aires ao Planalto Central em 1957 e as transformações de Brasília desde 1964, oferecendo relatos detalhados sobre os pioneiros da cidade e eventos históricos marcantes.

Serviços:

Inauguração exposição com Mercedes Urquiza

Data: 24 de junho de 2024

Horário: 19h às 21h

Local: Praça Central do Brasília Shopping

Evento: gratuito e livre para todos os públicos

Exposição Memórias de Brasília

Data: 24 de junho a 02 de julho de 2024

Horário: segunda a sábado de 10h às 22h; domingos e feriados das 13h às 19h

Local: Praça Central do Brasília Shopping.

Evento: gratuito e livre para todos os públicos

