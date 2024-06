Redação GPS Ciro Barcelos ministra oficina de teatro em Brasília

Entre 26 a 28 de junho Brasília recebe a oficina ‘Dzi Croquettes’ de interpretação teatral , ministrada pelo ator, cantor, bailarino, coreógrafo e diretor Ciro Barcelos. O público-alvo vai desde atores em busca de evolução metodológica até para quem nunca fez teatro na vida.

A atividade que faz parte da programação da Mostra+ da Diversidade, inclui os módulos histórico do Dzi Croquettes, com exibição de vídeos seguida de análise comportamental-artística da época e das fontes inspiradoras do grupo; o teatro japonês Kabuki; a arte dos papéis femininos interpretada por corpos masculinos no teatro medieval; o teatro de revista brasileiro; o corpo integrado; a voz; a persona e a personagem; e a maquiagem como máscara fundamental no exercício atoral.

Ciro Barcelos foi um dos integrantes do Dzi Croquettes e é um nome fundamental nas artes cênicas do país. Gaúcho radicado em São Paulo, realizou inúmeros trabalhos na dança, no teatro, em musicais e escolas de samba. O objetivo da oficina é ensinar a usar a potência feminina corporal. Uma proposta para o desbloqueio dos sentidos por meio de práticas físicas e vocais, que coincidem com a descoberta de um espaço interno novo, descodificado e livre para a interpretação de um corpo feminino-masculino.

Movimento Dzi Croquettes

O grupo que surgiu, em 1972 durante a ditadura militar, usava a arte para desafiar o autoritarismo com irreverência e inteligência. Os Dzi Croquettes foram censurados, interditados e perseguidos pelo regime pelo comportamento ‘subversivo’. Pioneiro nas discussões de gênero no país, os homens usando saltos altos, cílios postiços, maquiagens carregadas em corpos quase nus dançavam jazz e interpretavam musicais da Broadway. A atriz e cantora Liza Minelli foi madrinha da trupe durante o período que passaram na Europa, fazendo com que os performers conquistassem consagração mundial.

Serviço:

Oficina Dzi Croquettes

Onde: Casa dos Quatro – SCLRN 708 Bloco F Loja 01 – Asa Norte

Quando: 26 a 28/06, de 09h às 13h

Mais informações: @casadosquatro e [email protected]

