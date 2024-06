ESTADÃO CONTEÚDO Yoav Gallant, ministro da Defesa de Israel, vai aos EUA em busca de apoio para ações em Gaza

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, viajou neste domingo (23) aos Estados Unidos para discutir com o governo norte-americano a próxima fase da guerra em Gaza. “Estamos preparados para qualquer ação que seja necessária tanto em Gaza, quanto no Líbano e em mais áreas, e para a transição para a fase três na Faixa de Gaza. Sei que alcançaremos uma cooperação estreita entre Israel e os Estados Unidos neste assunto” , disse Gallant, em vídeo publicado na conta oficial do X, antigo Twitter, antes de embarcar.

בדרך לארה״ב להיפגש עם בכירי הממשל האמריקני, ולדון עימם על המאמצים להשבת החטופים והקורה בחזית עזה ובחזית לבנון, לפגישות אלו חשיבות מכרעת בעת הזו. ארצות הברית היא בעלת הברית המרכזית שלנו והקשרים העמוקים בין המדינות חשובים מאי פעם. pic.twitter.com/7y9Hx2qdjg — יואב גלנט – Yoav Gallant (@yoavgallant) June 23, 2024

O ministro israelense citou ainda como temas das reuniões os esforços para a devolução dos reféns israelenses raptados e as hostilidades crescentes na fronteira com o Líbano, onde há conflitos com o Hezbollah. Gallant afirmou que irá se encontrar com o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, e com o secretário de Estado, Antony Blinken.

“Os Estados Unidos são o nosso principal aliado e os laços profundos entre os países são mais importantes do que nunca” , escreveu Gallant na publicação.

As reuniões ocorrem em momento que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reclama de diminuição do envio de armas pelos Estados Unido s e que críticas internas à política militar israelense crescem e pressionam o governo de Joe Biden.

The post Yoav Gallant, ministro da Defesa de Israel, vai aos EUA em busca de apoio para ações em Gaza first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .