Patrícia Abravanel pede perdão após confirmação de saída de Eliana do SBT

Após confirmar a saída do SBT , a apresentadora Eliana recebeu um pedido de perdão emocionante da herdeira de Sílvio Santos, Patrícia Abravanel, que tem assumido programas de sucesso da emissora em decorrência do afastamento do pai e fundador da emissora.

Eliana ressaltou a importância do respeito e da consideração no ambiente artístico, quando destacou o carinho demonstrado por Sílvio Santos como um dos motivos que a fizeram voltar à emissora, depois de alguns anos na Record.

“Às vezes não, muitas vezes não é o dinheiro, não é o espaço, é a consideração e o respeito. E naquela frase ele demonstrou um carinho, um respeito e uma memória emocional que tocou o meu coração, que eu falei, eu vou voltar”, afirmou Eliana.

Por sua vez, Patrícia Abravanel fez questão de pedir perdão a Eliana em nome da família Abravanel e do SBT, quando exaltou a importância da loira na história da emissora de São Paulo (SP).

“Se alguém fez alguma coisa, falou alguma coisa que fez você se sentir desrespeitada, desmerecida, eu quero, em nome da família Abravanel e de todo o grupo Silvio Santos e o SBT, pedir para que você nos perdoe”, declarou Patrícia.

Até então, por causa de vídeos compartilhados na internet, usuários atribuíram à herdeira do proprietário da emissora como sendo a algoz da dominical e, consequentemente, pela decisão dela de deixar o canal.

“Você faz parte da nossa história, a gente tem muito carinho por você, muito respeito, muita admiração e as portas daqui vão ser sempre abertas pra você, tá bem, Eliana? Que você saia com um coração lindo e se algo aconteceu aqui dentro, eu não sei, mas eu te peço perdão, isso é um perdão. Da minha família e de todo o SBT pra você. Eu não sei quem foi, por onde foi, mas nos perdoe. Vai livre, vai confiante e saiba que você tem uma casa pra voltar se você quiser, tá, Eliana?”, disse Patrícia Abravanel.

Veja o vídeo:

Durante homenagem para Eliana no “Programa Silvio Santos”, Patrícia Abravanel pediu perdão em nome de toda a família Abravanel caso a apresentadora tenha se sentido desmerecida no canal nos últimos anos. Patrícia disse que a cena não precisava ir ao ar, mas ainda assim o… pic.twitter.com/reQzDt6vvx — Hugo Gloss (@HugoGloss) June 24, 2024

