Redação GPS Paróquia realiza festa junina para ajudar crianças em situação de vulnerabilidade social

Neste fim de semana, a Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro , uma das mais prestigiadas igrejas da capital, promoveu sua tradicional festa junina com grande sucesso. O evento, que teve início às 18h nos dias 21 e 22 de junho, reuniu centenas de pessoas no Lago Sul, em frente ao Centro Comercial Gilberto Salomão , proporcionando uma experiência alegre e solidária para a comunidade.

A festa contou com diversas atrações que encantaram os participantes. Entre elas, destacaram-se as comidas típicas, a música ao vivo, a animada quadrilha Junina Chinelo de Couro e brincadeiras para as crianças.

Junina Chinelo de Couro Junina Chinelo de Couro Junina Chinelo de Couro Junina Chinelo de Couro

Um dos produtos especiais da festa foram os copos personalizados, que fizeram sucesso entre os presentes. A entrada foi gratuita, mas a generosidade dos presentes fez a diferença, pois parte da renda arrecadada será destinada à obra social da paróquia, a creche Promovida.

A Promovida, localizada na Cidade de São Sebastião, tem sido um pilar de apoio para 220 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social desde 1998. A creche oferece atividades em contraturno escolar, garantindo um ambiente seguro e educativo para os jovens.

O evento contou com o apoio e alguns patrocínios, como da Regional RE/MAX Distrito Federal, São Geraldo, Gilberto Salomão e Colégio Everest Internacional, cujas contribuições foram essenciais para a realização da festa.

Padre Thiago Azevedo, atual pároco da igreja, expressou sua gratidão. “O evento foi um sucesso! Fica aqui a nossa gratidão a todos vocês que participaram da nossa festa junina” , disse.

Confira como foi a festa pelas lentes de Vanessa Castro:

Sayuri Yasuda e Melissa Kitahara Márcio Tasso e Laura Campos Gabriel Igor Miclos, Maurício Alves, Sabrina Costa e Gabriel Costa Ingrid Pereira Rafaela Copatti e Gabriel Vianna Beatriz Oliveira, Letícia Sampaio e Bianca Oliveira Angelika Abritta, Luiza Abritta e Felipe Camargo Ana Clara, Bruna e Tiago Brito Maria Eduarda Hormazabal e Bernardo Aires Mariana Dutra e Liz Benassi Izabel Moreira Daniela Azevedo e Luciara Marinho

