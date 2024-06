Agência Brasília Paratleta de Brasília se classifica para os Jogos de Paris-24

A paratleta de tênis de mesa Carla Maia Azevedo garantiu a classificação para os Jogos Paralímpicos de Paris-24. Praticante da modalidade há 20 anos, ela também trabalha como repórter na TV Brasil. Atleta desde a infância, quando praticava ginástica olímpica e atletismo, aos 17 anos ela ficou tetraplégica. Inicialmente, acreditava que a carreira esportiva havia chegado ao fim, mas a paixão pelo esporte foi revivida quando começou a jogar tênis de mesa no Hospital Sarah, onde aprendeu a jogar com a raquete amarrada à mão.

View this post on Instagram A post shared by TV Brasil (@tvbrasil)

O ponto de virada na carreira de Carla ocorreu graças ao programa Compete Brasília. Em 2023, ela solicitou uma passagem para jogar na Polônia, onde conseguiu a reclassificação para a Classe 1, que corresponde melhor ao nível de mobilidade dela. Esse marco foi crucial, pois permitiu que Carla competisse em igualdade de condições, resultando em uma ascensão no ranking mundial e na classificação para os Jogos Paralímpicos de Paris-24.

“O Compete Brasília foi essencial para minha classificação. As viagens para a Polônia e a Tailândia, possibilitadas pelo programa, influenciaram diretamente na minha convocação para a Paralimpíada. O meu sonho sempre foi ir para a Paralimpíada e a minha maior motivação era essa. Finalmente chegou a minha vez” , afirma Carla.

Com a proximidade dos Jogos de Paris-24, Carla está replanejando a rotina para maximizar o desempenho. “É um momento épico na vida de qualquer atleta. Vou dar o meu melhor e representar Brasília e o Brasil com muito orgulho” , diz. Além das conquistas esportivas, Carla destaca o impacto transformador do esporte em sua vida pessoal e profissional. A carreira de repórter, iniciada graças à experiência como atleta, é um dos exemplos de como o esporte pode abrir portas e criar novas oportunidades.

Para jovens PCD que desejam ingressar no esporte, Carla aconselha resiliência e estratégia. “É preciso acreditar no processo e aproveitar cada oportunidade. Não desistam dos seus sonhos” , aconselha. Após as Paralimpíadas de Paris-24, Carla planeja continuar competindo e buscar novas conquistas na Classe 1, aproveitando a longevidade possível na carreira de atletas com limitações severas. O foco agora é dar o máximo em Paris e conquistar uma medalha.

O programa

O Compete Brasília segue gerando resultados expressivos no esporte brasiliense e, ao mesmo tempo, ocupando um lugar privilegiado na trajetória esportiva dos atletas da nossa cidade. Sesenvolvido pela Secretaria de Esporte e Lazer (SEL-DF), é uma iniciativa que oferece aos atletas, por meio de passagens aéreas e terrestres, a oportunidade de competirem tanto nacional quanto internacionalmente.

Cumprindo o papel de agente fomentador do esporte, o programa beneficiou, no primeiro semestre deste ano, mais de 1.700 atletas de todo o DF. O investimento soma mais de R$ 2,9 milhões. Esse apoio tem sido fundamental para o desenvolvimento e sucesso de muitos atletas.

O secretário de Esporte e Lazer do DF, Renato Junqueira, explica que o programa Compete Brasília continua a desempenhar um papel vital no desenvolvimento de atletas. “O Compete Brasília vem proporcionando recursos e oportunidades que transformam sonhos em realidade. A história de Carla Maia é um exemplo inspirador do impacto positivo desse apoio, evidenciando o compromisso da pasta em promover o esporte e a inclusão” , destaca.

Além de Carla, outra paratleta de Brasília que participa do Compete Brasília estará nas Paralimpíadas de Paris-24: Daniele Souza, de 31 anos, atleta do Centro Olímpico e Paralímpico (COP) de Samambaia, que garantiu vaga na modalidade do parabadminton.

The post Paratleta de Brasília se classifica para os Jogos de Paris-24 first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .