Lana Aimée e André Pinheiro se casam na Catedral e celebram no Brasília Palace

Na manhã deste sábado, 22 de junho, Brasília foi palco de um casamento deslumbrante que ficará na memória de todos os presentes. O enlace matrimonial dos advogados Lana Aimée Carvalho e André Pinheiro aconteceu sob a luz do sol na majestosa Catedral Metropolitana de Brasília e foi seguido de uma recepção encantadora nos jardins do Brasília Palace.

A noiva, radiante em um vestido sob medida do estilista Paulo Araújo e adornada com acessórios de Dora Thiago de Almeida, começou seu dia de preparação no próprio Brasília Palace. Com a talentosa Gisele Sales cuidando de seu cabelo e o maquiador Hudson Mateus realçando sua beleza natural, Lana estava pronta para seu grande momento.

O noivo, André Pinheiro, impecável em um terno da LC Alfaiataria, preparou-se ao lado de seus entes queridos, incluindo alguns também vestidos pela mesma alfaiataria de prestígio.

Às 10h30, Lana adentrou a igreja ao lado de seu pai, Leonardo Carvalho. O padre Janilson conduziu a cerimônia religiosa de forma emotiva e profunda, celebrando o amor e a união dos noivos diante dos pais do noivo, Sérgio e Girlene Pinheiro, da mãe da noiva, Aline Brito, e de um seleto grupo de convidados.

Após a cerimônia, os recém-casados e seus convidados se dirigiram aos belíssimos jardins do Brasília Palace, onde um almoço elegante aguardava a todos. A decoração, um espetáculo à parte, foi obra da talentosa decoradora Maria Tereza Cavalcanti, com um projeto arquitetônico sofisticado assinado por Sofia Peixoto.

O espaço foi transformado em um verdadeiro conto de fadas, repleto de flores exuberantes fornecidas pela Onoyama Flores e detalhes encantadores que ornavam com a icônica árvore gameleira do hotel, representada nos convites desenhados pela Linum & Co.

A recepção foi marcada por momentos de grande alegria e confraternização. Os convidados foram brindados com um serviço de bar impecável da Mix Drinks, enquanto desfrutavam da seleção musical do DJ Du Moreira, que manteve a energia da festa em alta durante todo o dia.

O ponto alto da tarde foi o brinde dos noivos, realizado ao lado da majestosa gameleira, seguido pelo corte do bolo deslumbrante criado por Tatiana Barros Cake & Sweet. Além disso, gelatos artesanais da Happy Harry fizeram sucesso entre os presentes.

Conforme o sol começou a se pôr, a festa ganhou uma nova luz com um lindo sunset à beira do Lago Paranoá, proporcionando um cenário perfeito. Quando a noite chegou, a noiva lançou seu buquê, encerrando a celebração com mais um momento de pura emoção e alegria.

O evento foi um verdadeiro sucesso graças à coordenação impecável de Laís Bergmann Cerimonial, que garantiu que cada detalhe fosse executado com perfeição. O casamento de Lana Aimée e André Pinheiro foi mais do que uma união de duas almas apaixonadas; foi um acontecimento que reuniu o melhor de Brasília, celebrando o amor em grande estilo e sofisticação.

Confira quem esteve presente pelas lentes de Eduardo Iff:

