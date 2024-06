Pedro Reis Em almoço, Elisa Monteiro e Susy Gonzalez comemoram juntas aniversário

Na sexta-feira (21), o restaurante Cantina da Massa foi palco de uma celebração especial: o almoço de aniversário das amigas Elisa Monteiro, empresária, e Susy Gonzalez, psicopedagoga. Comemorando as datas, ocorridas em 3 e 15 de junho, respectivamente, as anfitriãs reuniram 70 convidadas para um evento marcado pela alegria e descontração.

Apesar de esta ser a primeira vez que Elisa e Susy comemoraram juntas, a amizade de mais de uma década entre as duas deu o tom de familiaridade ao encontro. “Nos conhecemos através de amigas em comum. Desde então, sempre estamos nos encontrando” , declarou Elisa, ressaltando a importância dos laços que as unem.

A escolha do Restaurante Cantina da Massa se deu pela qualidade da comida e pela tradição do local, que é gerido por Alda, amiga de Susy. A empresária Roseane Jordão, da Shine Produções, foi responsável pela organização do evento, que contou com um traje all white, conferindo um ar elegante e harmonioso ao almoço.

Elisa Monteiro descreveu o evento como um sucesso. “O almoço foi maravilhoso, com energia boa, alegria e descontração das convidadas” , afirmou a empresária ao GPS|Brasília .

Susy Gonzalez também expressou sua gratidão e satisfação com o evento. “A festa foi linda, a presença das nossas convidadas tornou nosso evento ainda mais especial. Foi uma tarde maravilhosa, bem divertida. Agradeço de coração a todas que organizaram e participaram do nosso aniversário” , declarou Susy à coluna.

A animação ficou por conta do DJ Cotonete, que garantiu uma trilha sonora animada para a tarde.

Confira como foi a celebração pelas lentes de Rayra Paiva:

Valéria Monsanto e Elisa Monteiro Cynthia Czarneski e Susy Gonzalez Daniela Kniggendorf, Sônia Lim, Letícia Cunha e Renata Foresti Luiza Fontana, Marcele Peres, Luciana Ribeiro, Daniela Kniggendorf, Aline Leal e Renata Foresti Elisa Monteiro e Cláudia Andrade Aline Leal, Elisa Monteiro e Cecília Nogueira Sônia Lim e Patrícia Canabrava Vanessa Lemos, Cristiane Pimenta da Veiga, Georgia De Luca e Júnia Souto Luiza Fontana e Elisa Monteiro Anna Carla Lima, Susy Gonzalez e Silvany Cruz Luciana Fonseca e Elisa Monteiro Ana Luiza Favato, Elisa Monteiro e Roseane Jordão Crescia Morais, Margarida Kalil e Margarete Malvar Elisa Monteiro e Janine Brito Aline Campos, Susy Gonzalez e Maria Campos Lilian Farah, Susy Gonzalez e Gláucia Benevides Norma de Deus Vieira e Susy Gonzalez Gláucia Benevides, Elisa Monteiro e Daniela Kniggendorf Elisa Monteiro e Daniela Kniggendorf Susy Gonzalez e Jordana Godoi Daniela Kniggendorf e Roseane Jordão Roseane Jordão, Letícia Cunha e Gláucia Benevides Roseane Jordão e Nedjma Souza Jordana Godoi Elisa Monteiro e Cecília Abrahão Alda Bressan e Cecília Abrahão Elisa Monteiro e Elizabeth Naoum Susy Gonzalez e amiga Elisa Monteiro, Chris Delgado e Susy Gonzalez Tatiana Carvalho, Elisa Monteiro e Tati Vartuli Chris Delgado e Flávia Toledo Cláudia Pohl Ana Valadão, Susy Gonzalez, Cláudia Pohl e Elisa Monteiro Susy Gonzalez, Denise Zuba e Elisa Monteiro Ana Valadão Elisa Monteiro, Soraia Debs, Susy Gonzalez e Elma Leite Flávia Toledo e Elisa Monteiro Elma Leite Janaína Vieira e Susy Gonzalez Elisa Monteiro e Marcele Peres Marina Fonseca, Elisa Monteiro e Juliana Fonseca Elisa Monteiro, Susie Lobo e Susy Gonzalez Silvinha Canto e Elisa Monteiro Janete Monteiro, Elisa Monteiro, Magda Barros e Raquel Monteiro Alê Barramacher e Susy Gonzalez Silvinha Canto, Elisa Monteiro, Suely Nakao e Susy Gonzalez Susy Gonzalez e Crescia Morais Elisa Monteiro e Crescia Morais

