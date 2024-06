Redação GPS “Choro Livre Convida” e “Piquenique Chorão” no Complexo Cultural do Choro de Brasília

O Complexo Cultural do Choro de Brasília será palco de dois eventos musicais imperdíveis na próxima semana. Na quarta-feira (26), às 19h30, o grupo Choro Livre convida para uma noite especial de música com a participação de renomados artistas. Já no sábado (29), às 11h00, o “Piquenique Chorão” promete animar o público infantil e suas famílias.

Choro Livre Convida

O evento “Choro Livre Convida” contará com a presença de três grandes nomes da música brasileira. Alberto Salgado, compositor premiado e vencedor do troféu de melhor álbum brasileiro no 28º Prêmio da Música Brasileira, apresentará uma prévia de seu terceiro álbum “Tutorial de Ebó”. Seu repertório explora ritmos afro-brasileiros como samba, Ijexá, baião e maracatu.

Léo Benon, discípulo de Waldir Azevedo, o Rei do Cavaquinho, trará sua experiência internacional e lançará seu segundo álbum com composições próprias. Já Pablo Fagundes, gaitista com mais de 20 anos de carreira e diversas colaborações de peso, completará a noite com sua habilidade reconhecida nacional e internacionalmente.

O grupo anfitrião, Choro Livre, formado por Reco do Bandolim, Henrique Neto (violão de sete cordas), George Costa (violão de seis cordas), Márcio Marinho (cavaquinho) e Valério Xavier (percussão), possui mais de 30 anos de história e atuação em 38 países, trazendo um vasto repertório e experiência para o evento.

Piquenique Chorão

No sábado (29), o “Piquenique Chorão” começa às 11h00 com um ensaio aberto no estacionamento 10 do Parque da Cidade. Professores e alunos da Escola Brasileira de Choro participarão de uma roda musical democrática e gratuita.

Às 12h00, uma feijoada com samba será realizada na área externa do Espaço Cultural do Choro, proporcionando boa gastronomia e música de qualidade. O evento conta com ambiente para todas as idades e área de recreação infantil.

A cantora Celia Porto será a atração principal, com o show “Samba na Areias” voltado para a primeira infância. Acompanhada pelo maestro Renio Quintos (violão) e Eduardo Bento (percussão), Porto apresentará um espetáculo interativo com canções da tradição oral e experiências de musicalização infantil.

Serviço:

“Choro Livre Convida” e “Piquenique Chorão”

Local: Complexo Cultural do Choro de Brasília

Datas: 26 de junho (quarta-feira) e 29 de junho (sábado)

Endereço: Espaço Cultural do Choro – Setor de Divulgação Cultural – Eixo Monumental

Contato: (61) 3226-3969

Entrada: livre e gratuita para o Ensaio Aberto e programação infantil

