Adriana Nasser Uma rodada pelas novidades do mundo do vinho

Comemorando seu 38º aniversário, a Zahil anunciou o lançamento do vinho Barca-Velha 2015, o mais grandioso ícone da história do Douro. Desde sua estreia, há 72 anos, apenas 21 safras foram declaradas pela Casa Ferreirinha.

O Brasil é o segundo país do mundo a receber oficialmente este ícone. O evento de lançamento contou com a presença do enólogo-chefe da Casa Ferreirinha, Luís Sottomayor, e do presidente do Grupo Sogrape, Fernando da Cunha Guedes.

A preciosidade já está disponível nas lojas e no site da Zahil por R$ 10.860,00. Outra super novidade é que a Bodega Salentein agora passa a fazer parte do portfólio da importadora ANSIC.

Pioneira no Alto Valle de Uco, em Mendoza, a vinícola é famosa pelos vinhos oriundos de vinhedos de diferentes altitudes, que variam entre 1.050 e 1.700 metros e se beneficiam da água pura do degelo da neve, permitindo inclusive a produção de belos Pinot Noir.

Aqui em Brasília, quem irá distribuir será a WM Vinhos, braço da Ansic no DF. Na foto, o diretor da Ansic, Rodrigo Antonello, que esteve em Brasília para brindar a parceria com a equipe local: Wanderson Costa, Marcos Ribeiro e Eliés Soares.

E em mais uma forma de ajudar os produtores gaúchos, a Vino Verace, e-commerce e loja de vinhos com sede em Bento Gonçalves, criou 10 kits exclusivos de vinhos e espumantes gaúchos, com seis rótulos cada, totalizando 60 vinícolas. Desta forma, brasileiros de todas as partes do país podem ajudar adquirindo um ou mais kits.

Além de fazer girar os produtos, a empresa destina 5% das vendas para o projeto Unidos por Bento, que direciona recursos para acelerar a desobstrução e reconstrução das vias comprometidas devido aos desmoronamentos na cidade. Todo valor arrecadado será dobrado pelo Sicredi. A iniciativa também se inspirou na ação da Brasil de Vinhos, que vem se tornando um movimento nacional com a #comprevinhogaucho.

O frete não está incluído, mas na maioria dos kits, dependendo da localização, será gratuito.

