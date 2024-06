ESTADÃO CONTEÚDO Seleção masculina de vôlei se garante na fase final da Liga das Nações fora de quadra

A seleção masculina de vôlei não precisou entrar em quadra para se garantir na fase final da Liga das Nações. Apesar das derrotas para os Estados Unidos e para o Canadá, a equipe de Bernardinho conseguiu avançar graças ao triunfo da Polônia sobre a Sérvia por 3 sets a 2, neste sábado (22), em Manila, nas Filipinas

O Brasil começou o dia na sétima posição da Liga das Nações e poderia ser ultrapassado por Cuba e Sérvia. No entanto, com a vitória da Polônia, os sérvios podem, agora, no máximo, alcançar a oitava colocação, hoje ocupada pela Argentina. Com isso, a seleção brasileira acabou se garantindo na fase final.

A equipe de Bernardinho ainda pode melhorar a sua classificação no torneio, já que entrará em quadra neste domingo (23), às 4h, pelo horário de Brasília, para encarar a França, que ocupa o sexto lugar. Na pior das hipóteses, o Brasil ficará na oitava posição, pois Cuba ainda pode ultrapassá-lo na tabela. Os cubanos enfrentam a Polônia, que ainda mira a primeira posição, que pertence à Eslovênia. Mas, para isso acontecer, a seleção brasileira precisará perder por 3 sets a 0 ou 3 a 1, e Cuba terá que vencer também por 3 a 0 ou 3 a 1. Mesmo que vença por 3 a 2, o resultado não seria suficiente para ultrapassar os comandados de Bernardinho.

Feminino perde na semifinal

Após uma campanha perfeita, com 13 vitórias em 13 jogos na Liga das Nações , a seleção brasileira feminina de vôlei foi derrotada pelo Japão por 3 a 2 (26/24, 20/25, 25/21, 22/25 e 15/13) neste sábado pela semifinal da competição. Será a primeira final do Japão, rival do Brasil na fase de grupos da Olimpíada de Paris-2024, na competição. As japonesas enfrentam Itália, que venceu a Polônia na outra semifinal. O Brasil disputa o terceiro lugar na Liga das Nações contra a Polônia neste domingo.

Como esperado, o Japão começou bem sólido na defesa e logo abriu uma vantagem de 7 pontos. A seleção brasileira reagiu quando o placar marcava 15 a 8. Com Macris no saque, foram 6 pontos na sequência até o Japão voltar a marcar e fazer 16 a 14. O Brasil seguiu na recuperação até ter pela primeira vez no partida vantagem no placar: 18 a 17. O momento parecia muito propício ao Brasil, que chegou desperdiçou três sets points. O Japão manteve a calma, conseguiu se manter vivo e fechou o set na primeira oportunidade que teve: 26/24.

A equipe asiática também começou a segunda parcial com vantagem no placar. O Brasil passou a liderar o placar no 12 a 11. Diferentemente do primeiro set, quando vacilou na hora de fechar a parcial, o Brasil mostrou concentração e tranquilidade e fez 25 a 20 e empatou a semifinal em 1 set a 1.

O Japão aproveitou um momento de desconcentração da seleção brasileira e abriu uma vantagem confortável no final do terceiro set: 22 a 17. O Brasil conseguiu reagir e diminuiu a vantagem para 22 a 21. As asiáticas retomaram o comando do jogo e fecharam em 25/21.

Precisando vencer para se manter vivo na partida, o Brasil começou muito bem o quarto set e abriu 6 a 0. O Japão chegou a empatar o set em 10 a 10 e 21 a 21, mas em nenhum momento esteve à frente no placar. Júlia Bergmann saiu no meio do set e recebeu tratamento na panturrilha esquerda, e Ana Cristina entrou em seu lugar. A seleção forçou o tie-break ao marcar 25/22.

No set decisivo, o Japão aproveitou erros do Brasil e logo abriu 4 a 0. A seleção brasileira viu as rivais abrirem 7 a 2, mas conseguiu equilibrar o jogo e ficou um ponto atrás das japonesas até empatar em 9 a 9. A partir deste momento, os times foram se alternando no placar até o Japão aproveitar um erro de recepção e marcar 13 a 11. O Japão fechou o jogo com um bloqueio para fora do Brasil.

The post Seleção masculina de vôlei se garante na fase final da Liga das Nações fora de quadra first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .