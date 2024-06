Redação GPS Programação junina abre 13º Festival de Inverno do Pontão na próxima terça-feira (25/6)

Com um cardápio gastronômico que contará com muitos quitutes e pratos juninos, o Pontão do Lago Sul realizará o 13º Festival de Inverno, a partir de terça-feira (25/6) até 16 de julho, para aquecer os dias frios da capital federal. Promovido tradicionalmente desde 2009, o evento terá a sua 2ª edição junina atendendo a pedido do público que visita o espaço turístico de Brasília.

No primeiro e segundo dias de festival, terça (25/6) e quarta-feira (26/6), o retorno do festival será celebrado com um cenário decorado com bandeirolas, chapéus, espantalhos, fogueira cenário, área instagramável e até mesmo uma igreja cenográfica. Haverá também bar temático, adega e carrinho de pipoca.

Os dois primeiros dias também serão animados com um belo “arraià”, na altura no Jardim de Eventos do Pontão, que contará com barraquinhas temáticas que servirão ao público a versão finger foods dos pratos que serão disponibilizados nas operações ao longo de todo o festival.

Além de quitutes, com opções gastronômicas que custam entre R$ R$5 e R$ 45, os cardápios prometem menus especiais e releituras de pratos e sobremesas típicas disponíveis para almoço e jantar durante a temporada.

A festa junina do Pontão terá ainda música ao vivo com a Banda Marvin, no dia 25, e com o grupo Forró do Dengo, no dia 26. Para a criançada, carrossel e pescaria vão garantir a diversão. O evento acontecerá das 17h às 23h, nos dois dias, com entrada a R$10,00 (inteira) ou R$ 5,00 (mediante doação de alimentos não perecíveis, exceto sal e flocão, ou cobertor/agasalho que serão doados para o Rio Grande do Sul). As pulseiras serão vendidas na bilheteria do evento.

Confira o menu do 13º Festival de Inverno (25 de junho a 16 de julho):

SOHO

Entrada: creme de mandioca amarela levemente condimentada servida com bacon bits e cebolinha

Prato Principal: black chicken com purê de batata doce (filé de peito de frango temperado ao estilo Cajun, servido com purê e milho grelhado)

Sobremesa: compota de maçã (pedaços de maçã cozidas no açúcar mascavo canela e suco de limão, servida com sorvete de creme)

Menu completo: R$99,00.

Sallva

Entrada: creme de milho criollo

Prato principal: risoto de carne seca com chips de banana

Sobremesa: arroz doce brulée com abacaxi maçaricado

Menu completo: R$129,00.

Same Same

Entrada: rolinho tuk tuk de porco (2 rolinhos harumaki com recheio de repolho, cenoura, pimentão, cogumelo, macarrão bifum, cebola, coentro, cebolinha e alho, e carne de porco- servidos com molho hot-abacaxi da casa)

Prato principal: steak da roça (tirinhas de filé mignon passadas na wok com cebola, mini milho e cebolinha verde, servido com arroz frito tailandês e crispy de cebola roxa)

Sobremesa: Popcorn Pudim (pudim de leite cremoso, servido com pipoca de caramelo e flor de sal)

Menu completo: R$89,00.

Mormaii

Entrada: croquete de mandioca com carne seca

Prato Principal: risoto de filé mignon e queijo coalho acompanhado por mousseline de goiabada cascão

Sobremesa: crepe gourmet de doce de leite coberto com paçoquinha

Menu completo: R$99,00.

Gran Bier

Entrada: queijo coalho com melado

Prato principal: risoto de carne seca com quibebe de abóbora

Sobremesa: manjar de coco com calda de ameixa

Menu completo: R$89,00.

Chard

Entrada: milho na brasa

Prato principal: arroz junino com linguiça artesanal, queijo coalho, picles de cebola roxa, pimenta de cheiro e molho

Sobremesa: doce de leite com farofa de biscoito e flor de sal

Menu completo: R$99,00.

Izzi Wine Garden

Entrada: arancini de canjiquinha com aioli de parmesão

Prato principal: cuscuz marroquino com carne seca e queijo coalho grelhado

Sobremesa: churros de tapioca servidos com doce de leite cremoso

Menu completo: R$89,00.

Aragon Concept

Entrada: creme de mandioca, dadinhos de queijo coalho, crispy de coco e melaço de cana

Prato principal: arroz de Entrevero (arroz branco, charque, pinhão frito, legumes e tuile de queijo da serra)

Sobremesa: pudim de paçoca

Menu completo: R$99,00.

Manuzá

Entrada: crostini de milho com creme de queijo e paçoca de amendoim.

Prato principal: escondidinho junino (escondidinho de carne seca com batata doce e mandioca c/ queijo e cuscuz marroquino)

Sobremesa: torta “Maçã do Amor” feita com creme inglês, fatias de maçã caramelizadas e calda de laranjas

Menu completo: R$99,00.

Fausto & Manoel

Entrada: caldo verde com crispy de couve e torradas

Prato principal: risoto de costela com canjiquinha

Sobremesa: pudim de macaxeira

Menu completo: R$99,00.

Café e Um Chêro: bolo de macaxeira e coco com calda de paçoca (R$19)

Náutico Café: quentão de cachaça com gengibre, cravo, canela, laranja Bahia e maçã verde (R$18,00)

American Cookies: cookie de doce de leite com farofinha de paçoca (R$19) e chocolate quente com raspas de amendoim (R$19,00).

Geléia: maçã do amor e espetinho de morango com chocolate (R$19,00).

Oakberry: Bowl Works Oak Rock (açaí, paçoca zero, amendoim, leite Ninho, coco rock e banana – R$34,00).

La Paleta: canjica de leite condensado, rapadura e amendoim (R$25,00).

Consulte o regulamento no site oficial do Pontão do Lago Sul.

Serviço

Festa Junina de abertura do 13º Festival de Inverno do Pontão

Data do festival nos restaurantes e quiosques: de 25 de junho até 16 de julho

Festa Junina: 25 e 26 de junho, no Jardim de Eventos, das 17h às 23h.

Local Festa Junina: Jardim de eventos

Endereço: SHIS Ql 10, Lote 1/30 Lago Sul – Brasília – DF

Horário funcionamento Pontão: domingo a quinta, das 7h à 00h | sexta e sábado, das 7h às 1h

Telefone: (61) 3364-0580

@pontaodolagosul

