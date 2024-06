Redação GPS PaulOOctavio lança empreendimento que homenageia marechal José Pessoa

A PaulOOctavio e a FHE/Poupex vão construir mais um edifício em Brasília. Neste sábado (22), foi lançado o Residencial Marechal José Pessoa. O empreendimento fica na QI 23 do Guará II, próximo à estação de metrô e à Avenida Contorno. Será composto por dois blocos e três modelos de apartamentos e coberturas lineares, com metragens de 71m², 100m² e 211m² e dois ou três quartos, além de lazer completo. Este é um dos lançamentos anunciados esta semana pela construtora.

Na solenidade do lançamento do residencial, o empresário Paulo Octávio destacou que este é mais um fruto da longa parceria com a Fundação Habitacional do Exército (FHE/Poupex). “Lançamos essa homenagem ao Marechal José Pessoa, um brasileiro muito influente, que atuou na Primeira e na Segunda Guerras e ainda veio para Brasília e nos ajudou aqui a delimitar a área do todo DF. Um general extraordinário e um dos poucos brasileiros a chegar a marechal” , afirmou.

“Para nós, de Brasília, homenagear um oficial do Exército com esse histórico é motivo de gratidão. Imaginem chegar em Brasília há 70 anos, época em que não havia absolutamente nada, só cerrado e animais. Veja o feito de chegar aqui e demarcar essa cidade, que hoje tem a melhor qualidade de vida do Brasil, é tombada como patrimônio da humanidade e que já abriga 3 milhões de habitantes. Edificar um prédio em parceria com a Poupex e homenageando uma pessoa que ajudou Brasília e o Brasil, para nós, é motivo de muita honra” , destacou.

O empresário também destacou a localização do terreno. “É um ponto central do Guará e aqui, ao lado da FHE/Poupex, vamos seguir construindo moradias, gerando empregos e fazendo com que Brasília cresça com empreendimentos bem feitos, com boa arquitetura e com bons projetos” , acrescentou.

O presidente da FHE/Poupex, general Valério Stumpf, reafirmou seu orgulho pela parceria histórica com a construtora. “A gente fica muito tranquilo quando faz um empreendimento com a PaulOOctavio. Sabemos que teremos um empreendimento de sucesso como tantos outros” , destacou. Ele também destacou o papel do Marechal José Pessoa na história brasileira.

“É um grande chefe militar, que tem uma participação grande aqui na criação de Brasília e foi o responsável pela implantação da Academia Militar em Resende (RJ), nos anos 1940. E vamos trazer a família dele quando da inauguração do empreendimento. A PaulOOctavio tem uma responsabilidade grande pelo crescimento de Brasília, pela história de Brasília e tem uma responsabilidade pela frente ainda” , destacou.

O empreendimento

Dividido em dois blocos, o Residencial Marechal José Pessoa tem apartamentos de 2 quartos, com 71 m² e uma ou duas vagas de garagem; apartamentos de 3 quartos, 100m² e 2 ou 3 vagas; e coberturas lineares de 3 quartos, 211 m² e 2 ou 3 vagas. Como diferenciais, as unidades terão paredes externas em alvenaria, com proteção acústica entre unidades; piso em porcelanato de grande formato nas suítes, semi-suítes, sala e cozinha; varanda, bancadas em mármore, granito ou quartzito; salas com esquadrias amplas para melhor aproveitamento da luz e ventilação natural; infraestrutura para ar-condicionado nas suítes, semi-suítes e sala; detector de vazamento de gás; e ponto de água para geladeira, entre outros itens de conforto.

Em termos de lazer, serão oferecidos aos moradores piscinas adulto e infantil; salão de festas; academia completa, coberta e descoberta; churrasqueira; espaço gourmet equipado com marcenaria; coworking para trabalho remoto e reuniões; espaço beleza para cuidados pessoais; playground; bicicletário; ponto de delivery para facilitar o recebimento de encomendas; e itens ecológicos, como sensores de presença e iluminação com LED nas áreas comuns, além de paisagismo de qualidade, com floração, coloração e aroma proporcionados por forrações e folhagens alternadas ao longo do ano.

