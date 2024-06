Redação GPS Onda de violência no Ceará deixa 12 mortos e governador cogita apoio federal

Uma série de ataques violentos no Ceará , desencadeados na madrugada de quinta-feira (20), resultou na morte de 12 pessoas e deixou outras nove feridas, incluindo crianças. Com a gravidade da situação, o governador Elmano de Freitas (PT) considera pedir apoio ao governo federal para lidar com a crise crescente.

A violência teve início no centro de Viçosa do Ceará, a cerca de 360 km de Fortaleza, na madrugada de quinta-feira, quando oito indivíduos foram brutalmente assassinados.

Segundo a Polícia Militar, os agressores desceram de carros e motocicletas, dominaram as vítimas e as executaram a tiros. As pessoas estavam em um bar próximo à Praça Matriz, durante uma festividade.

Nove pessoas foram atingidas no incidente, sete delas faleceram no local e as outras duas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Municipal de Viçosa, sendo posteriormente transferidas para o Hospital e Maternidade Madalena Nunes, em Tianguá.

A situação se agravou com o falecimento de Adrian Mateus Brito dos Santos, de 23 anos, neste sábado. O jovem estava em estado grave no hospital de Tianguá após perder parte do baço e ter o intestino perfurado. Embora tenha passado por cirurgia, ele aguardava vaga na UTI, o que não foi possível a tempo.

As vítimas eram adultos e adolescentes, entre homens de 18 a 26 anos e mulheres de 16 a 25 anos. Um vídeo de segurança capturou o momento em que as vítimas foram posicionadas de costas para a rua antes de serem mortas.

A onda de violência também atingiu a capital, Fortaleza. Um ataque no Bairro Barroso, na sexta-feira (21/6), resultou em oito crianças e adolescentes, de 8 a 16 anos, feridos. Além disso, uma criança de 10 anos e uma mulher de 48 anos faleceram.

Na sexta-feira passada, um entregador de 23 anos e um cliente foram mortos a tiros no bairro Mondubim. Testemunhas relataram que o alvo seria o motoboy, mas, na confusão, o homem de 30 anos também foi atingido e veio a óbito no hospital.

O governador Elmano de Freitas anunciou que um adulto foi preso e um adolescente apreendido no caso do Barroso, em Fortaleza, e outra pessoa foi detida nas investigações em Viçosa do Ceará. Ele também afirmou que, se necessário, solicitará apoio federal. O secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, destacou indícios de envolvimento de algumas vítimas com o tráfico de drogas, embora ainda não esteja claro se há rivalidade entre facções ou dissidências.

The post Onda de violência no Ceará deixa 12 mortos e governador cogita apoio federal first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .