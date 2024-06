Beatriz Lima Leal Louis Vuitton desembarca no MM Beach Club em Miami

Pela primeira vez nos Estados Unidos, a Louis Vuitton fez uma parceria com o MM Beach Club na Casa Neos , em Miami, para lançar uma loja pop-up exclusiva e fazer um takeover na área da piscina, inspirada na mais recente coleção resort feminina LV by the Pool. A ativação e a pop-up foram reveladas na quinta-feira (20). A ativação continuará até 7 de julho.

A Casa Neos, operada pelo Riviera Dining Group e liderado por Gregory Galy, é um dos mais novos clubes exclusivos de membros em Miami e oferece experiências VIP luxuosas. A Louis Vuitton decorou o beach club com suas estampas características, incluindo espreguiçadeiras, guarda-sóis e cabanas.

A área da piscina do hotel se transformou em um vibrante oásis de coral e fúcsia. O fundo da piscina agora exibe os florais icônicos da marca, complementados por uma gigantesca escultura de concha em forma de flor de diamante.

“ Isso é algo que a Europa tem visto se desenvolver ultimamente e estávamos muito ansiosos para trazer essa oportunidade inovadora para Miami. A Louis Vuitton foi gentil o suficiente para confiar em nós nessa nova aventura que vemos muito potencial, então estamos muito empolgados em concretizar essa colaboração ,” acrescentou Giron-Galy.

A loja pop-up no terceiro andar oferece a coleção completa LV by the Pool, incluindo artigos de couro, ready-to-wear , acessórios e uma bolsa exclusiva OnTheGo Miami em ráfia natural com detalhes em couro amarelo. As suítes opulentas apresentam detalhes exuberantes e esculturas de conchas, proporcionando uma experiência de luxo e relaxamento em Miami.

