Pedro Reis Exposição “64 anos de STF em Brasília” inaugura no Museu Ministro Sepúlveda Pertence

O Museu Ministro Sepúlveda Pertence do Supremo Tribunal Federal (STF) abriu suas portas, na quinta-feira(18), para a inauguração da exposição “64 anos de STF em Brasília”. A abertura do evento foi realizada pelo ministro Luís Roberto Barroso, marcando o início de uma mostra que estará disponível para visitação até 30 de junho. A entrada é gratuita, mas é necessário agendamento prévio.

A exposição de Toninho Euzébio combina fotografias e ilustrações para criar obras que mesclam elementos arquitetônicos de Oscar Niemeyer com temas relacionados à justiça, sociedade e figuras históricas brasileiras.

Entre os destaques das obras, está a representação da estátua da Justiça, que aparece fazendo manobras de skate com uma espada em mãos, inspirada na personagem Mérida do filme “Valente” da Disney . Esta ilustração busca representar uma visão moderna e jovem da justiça.

Outra peça significativa transforma a arquitetura do prédio do STF em uma jangada, enquanto o busto de Joaquim Nabuco é enriquecido com o desenho de uma camélia, símbolo dos abolicionistas, em sua lapela.

O processo criativo de Toninho Euzébio envolve frequentes passeios por Brasília, onde ele captura ângulos com seu celular e faz anotações em um caderno, completando suas ilustrações em cerca de 10 minutos. Para esta exposição, ele passou duas semanas circulando pelo prédio do STF, coletando informações e buscando inspiração, com a ajuda de uma visita guiada pela equipe do Cerimonial do STF.

Nascido em Goiânia e residente em Brasília desde a infância, Toninho é formado em publicidade e propaganda e trabalhou por 30 anos como diretor de arte e criação em agências antes de se dedicar exclusivamente à arte há uma década. Seu trabalho já foi exibido em Nova York e Zurique, além de alcançar sucesso nas redes sociais com suas ilustrações.

Serviço:

64 anos de STF em Brasília

Visitação: de 18 de abril a 30 de junho, mediante agendamento

Local: Museu Ministro Sepúlveda Pertence do STF

Entrada: gratuita

