Diversão garantida: colônias de férias em Brasília para julho

Com a chegada das férias de meio de ano, muitos pais buscam opções de colônias de férias para manter os filhos ativos e entretidos. Essas opções prometem proporcionar momentos inesquecíveis para as crianças, combinando diversão, aprendizado e interação social.

Os pais podem escolher a opção que melhor se alinha com os interesses e necessidades de seus filhos, garantindo que as férias sejam vivenciadas de maneira enriquecedora. Confira algumas alternativas para que as crianças aproveitem ao máximo esse período de recesso.

UBT

A Colônia de Férias da UBT está de portas abertas para crianças de 6 a 12 anos, oferecendo cinco semanas de pura diversão de segunda a sábado. As atividades incluem escalada, circo, parkour, gincanas e brincadeiras, sempre com o objetivo de estimular a satisfação pelas atividades físicas e apresentar fundamentos de esportes inovadores de forma lúdica.

Detalhes:

Período: 1 a 27 de julho

Horários:

Matutino: Segunda a sexta, das 08:00 às 12:00

Vespertino: Segunda a sexta, das 14:00 às 18:00; Sábados, das 14:30 às 17:30

Monitoria: Pelo menos 1 monitor para cada 5 crianças, além do professor responsável pela atividade principal.

AABB

Na Colônia de Férias da AABB, crianças e adolescentes são divididos por faixas etárias e desfrutam de atividades recreativas e esportivas em um ambiente seguro. A programação inclui gincanas, brinquedos infláveis, futebol de sabão, jogos educativos, recreação na piscina e até cinema com pipoca.

Detalhes:

Período:

1ª semana: 8 a 12 de julho

2ª semana: 15 a 19 de julho

Nade Mais

Com 10 anos de experiência, a Colônia de Férias Nade Mais oferece um ambiente com profissionais capacitados, atividades recreativas, esportivas e passeios. Voltada para crianças e adolescentes, a colônia proporciona uma experiência completa de lazer e aprendizado.

Detalhes:

Período: 17 de junho a 31 de julho

Boobambu

A 7ª edição da Colônia de Férias da Boobambu é destinada a crianças de 2 a 10 anos, com turmas separadas por faixa etária e oficinas especializadas. Cada edição tem um tema que guia as atividades, tornando a experiência ainda mais divertida. Os pais podem escolher pacotes personalizados de diárias, de acordo com suas necessidades.

Detalhes:

Período: 1 a 12 de julho

Horários: 14:00 às 18:00

Local : Colégio CIMAN – Octogonal

É Hora de Brincar

A colônia É Hora de Brincar f erece atividades para crianças de 2 a 13 anos, priorizando atividades ao ar livre como brincadeiras de rua, oficinas de circo, slackline, high jump, brinquedos infláveis e carrinho de rolimã.

Detalhes:

Período: 9 a 19 de julho

