Brasília sediará Congresso Internacional Cidades Lixo Zero

Entre 25 e 27 de junho, Brasília será o palco da terceira edição do Congresso Internacional Cidades Lixo Zero . O evento, que será realizado no Museu Nacional da República, conta com o apoio institucional do Serviço de Limpeza Urbana (SLU ) do Distrito Federal, reforçando o compromisso da capital com a gestão ambiental responsável e a promoção de um futuro sustentável.

O congresso reunirá gestores e especialistas de diversas partes do mundo que compartilharão suas experiências bem-sucedidas em práticas de lixo zero.

“O desafio do lixo zero exige dedicação e inovação contínuas,” destaca Silvio Vieira, diretor-presidente do SLU. “Nossa parceria com o Congresso Internacional Cidades Lixo Zero é mais do que um apoio institucional, é um reflexo do nosso comprometimento em sermos protagonistas na construção de um Distrito Federal mais ambientalmente responsável”, disse.

Kadmo Côrtes, vice-presidente do Instituto Lixo Zero e diretor-geral do congresso, ressalta a importância do encontro. “O lixo é hoje um problema de grandes dimensões para a nossa sociedade, em especial para as cidades, onde destina parcela significativa do orçamento. É também um problema político, social, econômico e cultural, e neste evento precisamos fazer um grande acordo social coroando boas práticas para a transformação urbana”, afirmou.

Educação e conscientização

O conceito de Lixo Zero refere-se a uma abordagem para a gestão de resíduos, com o objetivo de reduzir ao máximo a geração de resíduos e eliminar a disposição final em aterros sanitários ou incineração. Baseado nos princípios da economia circular, o conceito vê os resíduos como recursos valiosos que podem ser reutilizados, reciclados ou compostados. O foco está na prevenção da geração de resíduos, na redução, reutilização, reciclagem e recuperação de materiais, bem como na educação e conscientização da população sobre a importância da mudança de hábitos para alcançar um futuro sustentável.

Programação e inscrições

O evento oferecerá cursos e workshops nos períodos matutino, vespertino e noturno, abordando temas como governança, social e econômica, educação LZ, compostagem, racismo ambiental, empoderamento feminino, entre outros. As inscrições podem ser realizadas através do site oficial do evento: www.cidadeslixozero.com.br.

*Com informações do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU-DF)

