Redação GPS Brasília recebe abertura da 11ª edição do 8 ½ Festa do Cinema Italiano

A 11ª edição do 8 ½ Festa do Cinema Italiano será realizada no Brasil, trazendo uma programação diversificada para os cinéfilos. A abertura oficial do evento ocorrerá em Brasília, no dia 27 de junho, às 18h30, em uma cerimônia exclusiva para convidados na Sala Pier Luigi Nervi, na Embaixada da Itália.

Entre os dias 27 de junho e três de julho, Brasília exibirá a programação completa do festival em dois cinemas: no Liberty Mall e no Cinesystem Brasília. O 8 ½ Festa do Cinema Italiano também será realizado em várias outras cidades brasileiras, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, Salvador e Fortaleza.

A campanha deste ano, inspirada nos supermercados italianos dos anos 80, foi realizada em uma mercearia italiana autêntica, com identidade visual que homenageia filmes clássicos e produtos da Itália. A atriz Ana Vilaça é a protagonista da campanha.

A programação deste ano inclui 10 filmes que desafiam paradigmas e provocam reflexões. Entre os destaques está ‘Maria Montessori – Ensinando com Amor’, dirigido por Léa Todorov e estrelado por Jasmine Trinca. O filme oferece um olhar inovador sobre inclusão e feminismo no início do século 20, explorando o método educativo criado por Maria Montessori.

Outra obra presente no festival é ‘Segredos’, de Daniele Luchetti, que estará no Brasil para sessões e debates em São Paulo e no Rio de Janeiro. Baseado no romance de Domenico Starnone e protagonizado por Elio Germano, o filme explora as complexidades das relações humanas através dos segredos compartilhados entre um professor e sua ex-aluna.

A programação inclui ainda ‘A Imensidão’, de Emanuele Crialese, protagonizado por Penélope Cruz e indicado ao Leão de Ouro no Festival de Veneza 2022, abordando questões de gênero na adolescência. Outros filmes confirmados são ‘Lubo’, de Giorgio Diritti; ‘Enea’, de Pietro Castellitto; ‘Il Boemo’, de Petr Václav; ‘A Última Noite de Amore’, de Andrea Di Stefano; e ‘Zamora’, de Neri Marcorè, que marca a estreia do diretor no cinema.

