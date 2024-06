Pedro Reis Brasília Design Week 2024: a capital federal no centro das atenções

Brasília , reconhecida como “Cidade Criativa do Design” pela Unesco desde 2017, prepara-se para receber a segunda edição da Brasília Design Week (BDW 2024) . Com início em 4 de julho, o evento se estende até agosto, abrangendo uma vasta programação que inclui exposições, workshops, feiras e encontros de negócios, com o objetivo de fomentar o design e a economia criativa local.

O Evento

A abertura oficial da BDW 2024 acontecerá no Museu Nacional da República, com exposições que incluem uma mostra de design brasiliense, um recorte da exposição brasileira apresentada na Semana de Milão e a exposição “Jalapoeira Apurada”, em parceria com o designer Marcelo Rosenbaum.

O evento visa celebrar a criatividade local, além de colocar Brasília no calendário internacional das semanas de design, gerando oportunidades de negócios e estimulando a economia do Distrito Federal. “Brasília inspira e expira criatividade. Não há como andar pela cidade sem se deparar com uma grande obra ou expressão artística. É preciso que nossa cidade abrace o design como caminho para seu desenvolvimento sustentável” , afirma Caetana Franarin, empreendedora e idealizadora do projeto.

Exposições e Atividades

As principais exposições sob a curadoria de Nina Coimbra e Dimitri Lociks estarão localizadas no Mezanino do Museu Nacional da República. Entre elas, destacam-se “Onde o Plano Encontra a Margem” e “Conexão Brasília”, que apresentam a identidade cultural e a produção de design de Brasília.

“A exposição será diversa, sustentável e representativa. Haverá inovação na utilização de matérias-primas e em processos que manifestam a consciência dos desafios ambientais e sociais do Brasil e de Brasília. A Brasília Design Week vai expor a identidade brasiliense no design com todo seu sincretismo e, também, na mistura das culturas populares brasileiras” , explica Nina Coimbra.

Além das exposições, o evento contará com edições especiais das feiras Motim e Limonada Project, além de oficinas e workshops no Planetário de Brasília e no IFB Samambaia. Os participantes terão a oportunidade de aprender técnicas variadas como lambe-lambe, design de sinalização, design de embalagens, madeira plástica, restauro de móveis modernos, grafite e branding na era digital.

Iniciativas Sustentáveis

Um dos temas centrais deste ano é a sustentabilidade. A BDW 2024 buscará a neutralização do carbono e ações de gestão de resíduos sólidos, com o objetivo de obter a certificação internacional “Evento Lixo Zero” do Instituto Lixo Zero. “A exposição será diversa, sustentável e representativa. Haverá inovação na utilização de matérias-primas e em processos que manifestam a consciência dos desafios ambientais e sociais do Brasil e de Brasília” , destaca Nina Coimbra.

Programação das exposições:

De 4 de julho a 4 de agosto: Exposições “Onde o Plano Encontra a Margem” e “Conexão Brasília”, no Mezanino do Museu Nacional da República

3 a 7 de julho: Mostra “Jalapoeira Apurada”, anexo do Museu Nacional da República

Programação das principais atividades:

2/7 (17h): Homenagem ao Aniversário de Athos Bulcão, Fundação Athos Bulcão

3/7 (18h): Distribuição do Livro Design em Rede, Mezanino do Museu Nacional da República

4/7 (10h): Talk com Marcelo Rosenbaum, Kubitschek Plaza Hotel

4/7 (18h30): Palestra de Marcelo Rosenbaum, Sebrae Lab

5/7 (16h): Manifesto Design, Arte e Cultura, Cássio Veiga Casa

5/7 (16h às 18h): Talk com Sérgio Matos e Marina Otte, auditório CasaPark

5/7 (19h30): Roda de conversa: Arte e Mulheres, Lounge do Anexo do Museu Nacional da República

6/7 (13h às 22h): Evento Muta, Teatro Nacional

8/7: Encontros de Negócios – Galpão casa em movimento, SIA

9/7 (10h às 18h): Evento Quina + Acervo, Acervo Mobília

9/7 (18h30): Roda de conversa: Design delas com Cláudia El-Moor, Lounge do Anexo do Museu Nacional da República

9 a 12/7: Mostra de Trabalhos no Campo do Design, Anexo do Museu Nacional da República

9 a 19/7: Exposição Traços, Anexo do Museu Nacional da República

10/7: Encontros de Negócios – Lider Interiores, CasaPark

10/7 (16h30): Talk sobre processos criativos e a influência de Athos Bulcão, Fundação Athos Bulcão

10/7 (18h30 às 20h30): Talk Jornada do Design, Lounge do Anexo do Museu Nacional da República

11/7: Encontros de Negócios – Acervo Mobília

13 e 14/7: Feira Motim – Especial BDW 2024, Anexo do Museu Nacional da República

16 a 19/7: Exposição de Trabalho no Campo do Design, Anexo do Museu Nacional da República

18/7 (18h30 às 20h30): Talk Arte Design com Nina Coimbra, Lounge do Anexo do Museu Nacional da República

20 e 21/7: Feira Limonada Project – Especial BDW 2024, área externa do Museu Nacional da República

Programação dos workshops e oficinas:

20/6 (14h às 18h), 21/6 (9h às 18h) e 24/6 (10h às 17h): Workshop: Introdução ao Turismo Regenerativo e Design de Experiências Turísticas, Planetário de Brasília e Alecrim Dreams

5/7 (17h às 19h): Oficina: Mapa Design Brasília – O design e a cidade, Lounge do Anexo do Museu Nacional da República

6/7 (9h30 às 13h) e 9/7 (14h às 17h): Oficina: Lambe-lambe, Planetário de Brasília

6/7 (14h30 às 17h30): Oficina: Design de Embalagens, Planetário de Brasília

7/7 (14h às 18h): Oficina: Grafite, Planetário de Brasília

9/7 (9h às 13h): Oficina: Madeira Plástica, Planetário de Brasília

9/7 (13h às 19h): Oficina: Restauro de Móveis Modernos, IFB Samambaia

9/7 (14h às 17h30): Oficina: Design de Sinalização, Planetário de Brasília

10/7 (14h às 17h): Oficina: Design de Gamificação, Planetário de Brasília

11/7 (9h30 às 12h30): Oficina: Introdução à Serigrafia, Design e Moda, Planetário de Brasília

11/7 (14h30 às 17h30): Oficina: Branding e Design na Era Digital, Planetário de Brasília

