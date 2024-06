Redação GPS Aeroporto de Porto Alegre vai retomar embarques e desembarques em julho

Após reabrir as operações do terminal de cargas no dia 11 deste mês, o Aeroporto Internacional Salgado Filho , em Porto Alegre (RS), se prepara para retomar os procedimentos de embarque e desembarque de passageiros já na primeira quinzena de julho.

Os voos continuarão sendo realizados no aeródromo militar até que a pista de pouso e decolagem do Salgado Filho seja liberada, com serviços de check-in, embarque e desembarque sendo transferidos do terminal ParkShopping Canoas para o aeroporto da capital gaúcha.

A operação contempla a utilização de parte do terminal de passageiros que não foi impactada pela enchente e possibilita viabilizar embarque, desembarque e procedimentos de segurança para um número maior de passageiros.

Além disso, a Base Aérea de Canoas, aberto ao tráfego aéreo comercial desde o dia 22 de maio, terá suas operações aéreas ampliadas nos próximos dias. Com um trabalho conjunto realizado pelo Ministério de Portos e Aeroportos, Ministério da Defesa, Casa Civil da Presidência da República, Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Fraport e companhias aéreas, o aeródromo militar passará de 5 para 7 voos diários, totalizando 98 movimentos semanais entre pousos e decolagens.

A ampliação das operações foi possível a partir da instalação de torres de iluminação e revisão da estrutura operacional da Base Aérea. Com isso, serão viabilizadas novas posições para voos noturnos no local. Os novos horários foram validados pelo Comando da Aeronáutica e pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Atualmente, a operação emergencial em Canoas contempla voos realizados pelas companhias Azul, Gol e Latam.

