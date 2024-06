Yumi Kuwano Swarovski inaugura exposição em Milão com peças de grifes e looks do tapete vermelho

O evento de abertura de ‘ Swarovski – Masters of Light’ apresentou aos convidados em Milão, na Itália, a mostra que celebra os quase 130 anos de herança e influência da casa austríaca na moda , joias e cultura.

Marcaram presença celebridades e personalidades como Gwyneth Paltrow, Jessica Alba, Laetitia Casta, Madelaine Petsch, Barbie Ferreira e Laura Harrier.

Idealizada pela diretora criativa Giovanna Engelbert, com curadoria do jornalista e crítico de moda britânico Alexander Fury, a exposição itinerante está aberta ao público no Palazzo Citterio, em Milão.

O CEO da Swarovski, Alexis Nasard, disse que a mostra celebra a modernidade ousada da marca. “Como capital global da moda, luxo, design e cultura, Milão é o local perfeito, e a nossa parceria com a Pinacoteca di Brera oferece uma oportunidade única de experimentar o universo Swarovski no cenário extraordinário do Palazzo Citterio, destacando o nosso savoir-faire único e ricas contribuições culturais”, comentou.

Já a Diretora Criativa Global da Swarovski, Giovanna Engelbert, demonstrou felicidade em ver a sua visão criativa expressa na vitrine do universo Swarovski, que passa pela sua história, colaborações com maisons, até as criações atuais. “Ver esta exposição surpreendente ganhar vida é incrivelmente gratificante, uma verdadeira jornada de admiração, descoberta, sonho e alegria. Masters of Light celebra o trabalho artesanal e o savoir-faire da Swarovski em todas as disciplinas criativas. Estou emocionada que a sua estreia europeia seja aqui na minha cidade natal, Milão, e orgulhosa e honrada por fazer parte desta incrível casa de luxo que inova para o futuro há 129 anos”, afirmou.

Exposição

Masters of Light apresenta ao público apaixonado por moda peças únicas de casas como Balenciaga, Dior, Gucci, Schiaparelli, Versace e Armani, e looks que vieram do tapete vermelho usados ​​por artistas – Harry Styles, Doja Cat, Katy Perry e Beyoncé – mostrando as colaborações com o mundo da moda, da música e cinema ao longo dos anos.

A mostra também inclui uma curadoria de roupas usadas por ícones da cultura pop global, como Tina Turner e Madonna, levando uma variedade única de figurinos de palco retirados da Swarovski Heritage Collection; joias, estatuetas e cristais brilhantes, incluindo o maior chaton de cristal já criado. Outro destaque é uma seleção de peças de joias finas feitas com diamantes criados pela Swarovski cultivados em laboratório.

A visitação pode ser feita até 14 de julho nos salões históricos do recém-renovado Palazzo Citterio, a magnífica extensão da Pinacoteca di Brera, é uma verdadeira viagem no tempo e no espaço ao longo da história de uma das mais antigas marcas de luxo europeias, desde a sua fundação em 1895.

Após a estreia marcante realizada em Xangai, na China, no último outono, a parceria cultural com o principal museu de Milão ainda permite aos visitantes admirar pela primeira vez o renovado Palazzo que, a partir de dezembro, acolherá as coleções de arte moderna da Pinacoteca di Brera doadas pelas famílias Jesi e Vitali.

