Redação GPS Oficina de artesanato empodera mulheres vítimas de violência

A iniciativa da Secretária de Justiça e Cidadania ( SEJUS), em parceria com a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB), o projeto “PELO OLHAR DELAS: Compartilhando experiências e somando oportunidades” está promovendo oficinas de artesanato para capacitar mulheres atendidas pelo Programa Direito Delas, da Subsecretaria de Apoio às Vítimas de Violência. O objetivo do projeto é oferecer às participantes habilidades práticas em artesanato, contribuindo para seu empoderamento e oferecendo novas oportunidades de empreendedorismo.

Empoderamento por meio do Artesanato

O Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC), mantido pela CACB, está à frente desta iniciativa que visa debater e incentivar temas que impactam diretamente a autoestima e a violência contra a mulher. As oficinas buscam ensinar técnicas de artesanato que possam ser transformadas em oportunidades de negócio, além de fortalecer a autoestima das mulheres participantes e abordar temas de prevenção e combate à violência.

Apoio da GPSIFoundation

A GPSIFoundation se juntou ao projeto como parceira, doando kits para as oficinas de artesanato. Esta colaboração é fundamental para o sucesso da iniciativa, proporcionando os recursos essenciais para que as participantes possam aprender e criar.

Público-Alvo e Metodologia

O projeto é direcionado às mulheres atendidas pelo Programa Direito Delas, com foco naquelas que são vítimas de violência e buscam reconstruir suas vidas. As oficinas são práticas, com aulas de técnicas variadas de artesanato, e incluem sessões de troca de experiências para criar uma rede de apoio entre as participantes. Além disso, o projeto oferece apoio psicológico e social contínuo.

Impacto Esperado

A expectativa é que as oficinas aumentem a autoestima e a autoconfiança das participantes, desenvolvam habilidades que permitam a geração de renda, e contribuam para a criação de uma rede de apoio entre mulheres que enfrentam desafios similares. A longo prazo, espera-se que o fortalecimento do papel da mulher na sociedade e no mercado de trabalho ajude na redução da violência.

União de lideranças femininas

Leila Guimarães , advogada, digital influencie, voluntária e palestrante do evento, ressaltou a importância do artesanato como uma ferramenta de transformação pessoal. “Por meio do artesanato, queremos mostrar às mulheres que elas têm o poder de transformar suas vidas. Cada peça criada é uma demonstração de força e resiliência” , afirmou.

Ana Claudia Badra Cotait , presidente do CMEC Nacional, destacou o caráter transformador do projeto. “Este projeto é mais do que uma capacitação; é uma jornada de autodescoberta e empoderamento. Estamos criando um ambiente onde as mulheres se apoiam e crescem juntas” , disse.

Marcela Passamani , da Secretaria de Justiça e Cidadania, reforçou o papel do empreendedorismo na luta contra a violência. “O empreendedorismo é uma ferramenta poderosa contra a violência. Ao oferecer estas oficinas, damos às mulheres a oportunidade de reconstruir suas vidas com dignidade e independência” , concluiu.

Vivianne Piquet , presidente da GPSIFoundation , comentou sobre a importância de apoiar o projeto: “Estamos muito orgulhosos de contribuir com esta iniciativa tão significativa. Ao fornecer os materiais para as oficinas, estamos investindo no futuro destas mulheres e na transformação de suas vidas através do empreendedorismo.”

As oficinas “PELO OLHAR DELAS” representam uma oportunidade significativa para que as mulheres possam transformar suas vidas e encontrar novas perspectivas através do empreendedorismo e do artesanato, promovendo uma mudança real e duradoura em suas trajetórias.

WhatsApp Image 2024-06-21 at 12.28.42 (1) WhatsApp Image 2024-06-21 at 12.28.40 (1) WhatsApp Image 2024-06-21 at 12.28.40 WhatsApp Image 2024-06-21 at 12.28.42 WhatsApp Image 2024-06-21 at 12.28.43

The post Oficina de artesanato empodera mulheres vítimas de violência first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .